Jetzt kann man den Turm von König Charles mieten

Einmal nächtigen wie die Royals: Auf dem privaten Sandringham-Anwesen von König Charles III. steht der historische Wasserturm erstmals als Luxus-Unterkunft für zwei Personen zur Verfügung.

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Wer von einem königlichen Ausflug träumt, kann sich diesen Wunsch auf dem Sandringham-Anwesen erfüllen. Das historische Bauwerk aus dem Jahr 1877 steht auf dem rund 20.000 Hektar großen Sandringham Estate in der englischen Grafschaft Norfolk. Errichtet wurde der Turm ursprünglich, um die königliche Residenz mit sauberem Wasser zu versorgen. Der Grund dafür waren frühere Typhus-Erkrankungen des späteren Königs Edward VII. (†68) sowie seines ältesten Sohnes Prinz Albert Victor (†28). Mittlerweile wurde das Gebäude aufwendig restauriert und in ein romantisches Domizil umgewandelt.

© oliverstravels.com

Renovierung verbindet Geschichte mit Modernität

Von der einstigen Zweckmäßigkeit ist nach den großzügigen Arbeiten kaum noch etwas zu merken. Die Ausstattung bietet modernen Komfort, während viele originale Elemente des Bauwerks erhalten blieben. Im Erdgeschoss befinden sich die Küche, der Essbereich sowie das Badezimmer. Über eine Treppe gelangt man in die erste Etage, in der ein Schlafzimmer mit Kingsize-Bett und Ausblick über die Landschaft wartet. Im zweiten Stock lädt ein gemütliches Wohnzimmer mit Kamin zum Verweilen ein.

Rundumblick auf der obersten Etage

Das absolute Highlight des Bauwerks erwartet die Besucher ganz oben: Auf dem Dach erstreckt sich eine Terrasse mit einem 360-Grad-Blick über die Landschaft von Norfolk. An diesem Ort soll schon früher die Königsfamilie gemeinsam mit ihren Gästen bei Jagdausflügen und Picknicks die Aussicht genossen haben.

Die Preise für die Unterkunft

Das königliche Erlebnis hat allerdings seinen Preis. Buchbar ist der Wasserturm über die Agentur Oliver's Travels. Laut "Mirror" liegen die Kosten je nach Buchungszeitraum zwischen 1500 und 2395 Pfund pro Woche, was umgerechnet etwa 1755 bis 2800 Euro entspricht. Der Wasserturm gilt damit als die kleinste Unterkunft auf dem Areal. Neben dieser Option stehen auf dem Gelände weitere Objekte wie "The Folly" für bis zu sechs Personen oder das "Gardens House" für maximal acht Gäste bereit.

Für König Charles III. markiert die Öffnung einen weiteren Schritt, Teile seines privaten Besitzes für Besucher zugänglich zu machen. Neben dem schottischen Balmoral zählt Sandringham zu den privaten Anwesen des Monarchen, auf dem sich die Königsfamilie traditionell jedes Jahr zu Weihnachten versammelt.