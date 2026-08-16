Wir müssen uns ändern

Ein Kommentar von Rudolf Fußi.

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Wer springt ein, wenn ein Schadensfall eintritt? In der Regel eine Versicherung, außer man ist eben nicht versichert. Die Mehrheit der Bauern ist versichert, eine Minderheit entschied sich gegen eine Versicherung.

Im Übrigen zahlen wir Steuerzahler kräftig bei den Versicherungsprämien der Hagelversicherung mit. In Wahrheit ist doch die ganze Landwirtschaftspolitik kaputt. Es ist alles auf Profitmaximierung ausgerichtet, kein Bauer kann von seinen Produkten leben und ist auf Förderungen angewiesen. Ein durch und durch krankes System, das zerstört werden muss. Das Beispiel mit dem Betrieb mit hunderten verhungerten Schweinen zeigt das schön.

Es braucht eine kleinstrukturierte Landwirtschaft, die für uns produziert und für sonst niemanden. Wir brauchen keine Mastbetriebe, die Kälber nach Ägypten exportieren. Das ist krank. Wir müssen höhere Preise in Kauf nehmen. Gut so. Man muss nicht jeden Tag Fleisch essen. Und: Die Dauerverfügbarkeit ist ebenso krank. Supermärkte mit bummvollen Fleischregalen 5 Minuten vor Ladenschluss sind auch krank. Die sollten 50 Euro Strafe für jedes Kilo Fleisch zahlen, das sie wegwerfen. Diese Hyperkonsumgesellschaft ist einfach krank und wird sterben. Hoffentlich.