Ein Kommentar von Rudolf Fußi zur Wehrdienstreform.

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Eine Expertenkommission wurde eingesetzt. Das ist ja nicht einmal die schlechteste Idee, im Gegenteil. Die Empfehlung war eindeutig: Das Österreich-Modell mit 8 Monaten Grundwehrdienst und 2 Monaten Milizübungen. Die Wiedereinführung der Milizübungen war notwendig geworden, abgeschafft wurden diese übrigens unter Schwarz-Blau. Also ausgerechnet von den zwei Parteien, die so gerne über Sicherheit und Neutralität reden. Wie auch immer. 8+2 also. Raus kommt jetzt 6+3. Der Sold wird auf 1.000 EUR deutlich erhöht, es soll auch Urlaubstage geben. Dies bedeutet, dass das neue Modell teurer ist und in den 6 Monaten Grundwehrdienst durch die Einführung von Urlaubstagen weniger Tage zur Ausbildung zur Verfügung stehen. Da hat’s was. Der Zivildienst wird nicht verlängert, weil es die NEOS nicht wollen. Außer es finden sich zu wenige Grundwehrdiener, dann wird er um zwei Jahre verlängert.

Er wird also nach einem Jahr fix verlängert werden, denn wer entscheidet sich für 9 Monate Heer, wenn er 9 Monate Zivildienst haben kann? Es wurde viel nachgedacht, viel verhandelt und als Ergebnis blieb wenig Erdachtes übrig. Aber wenigstens gibt’s eine Lösung. Ist ja schon mal mehr als nichts, man wird bescheiden.