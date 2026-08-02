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Sie nennen es Reform

GG
von
Ein Kommentar von Gerald Grosz zur Wehrdienstreform
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Sie nennen es Reform. In Wahrheit ist es die Fortsetzung eines jahrzehntelangen schleichenden Abbaus. Die Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS präsentiert stolz ihr 6+3-Modell: sechs Monate Präsenzdienst, drei Monate Milizübungen. Mehr Geld, ein bisschen Urlaub, ein paar Überschriften. Und alle sollen klatschen. Dabei bleibt das eigentliche Problem unangetastet: Das Bundesheer ist seit der Verkürzung der Wehrpflicht und den folgenden Sparrunden personell und materiell ausgezehrt. Junge Männer werden weiterhin als Systemerhalter eingesetzt – für Assistenzeinsätze und die Aufrechterhaltung einer Struktur, die im Ernstfall kaum verteidigungsfähig wäre.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner ist an der großen Wehrdienstreform gescheitert. Keine belastbare Finanzierung, keine echte Ausbildungsvertiefung, nur der nächste politische Minimalkompromiss. Wieder leere Worthülsen einer chaotischen Regierung, die längst abgewählt gehört.

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