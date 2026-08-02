Urlauberin (54) stürzt 10 Meter tief in den Achensee

Die 54-Jährige zog sich Verletzungen am Kopf und an der Schulter zu.

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Tirol. Eine 54-jährige Wanderin hat sich am Samstag in Eben am Achensee (Bezirk Schwaz) bei einem Zehn-Meter-Absturz Verletzungen am Kopf und an der Schulter zugezogen. Die Niederländerin war in einer Gruppe in Richtung Pertisau unterwegs, nach ihrem Absturz wurde sie von Angehörigen auf den Gaisalmsteig geborgen. Die Wasserrettung wurde auf die Gruppe aufmerksam und setzte die Rettungskette in Gang. Bergrettung und Rettung wurden mit Booten zu der Verletzten transportiert.

Ferry to Gaisalm, an alp cabin only reachable by foot or by boat, Pertisau, Achensee, Tyrol, Austria © Getty Images/iStockphoto

Nach der Erstversorgung brachten die Einsatzkräfte die 54-Jährige mit dem Boot zu einem Rettungswagen, der die Frau ins Spital einlieferte. Da die Angehörigen laut Polizei unter Schock standen und ihre Wanderung nicht fortsetzen konnten, wurden auch sie mit dem Boot geborgen.