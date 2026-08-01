Chronik
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Aber ohne Regen

Mega-Sturm fegte über Oberösterreich

Feuerwehr entfernt nachts nach Sturm einen umgestürzten Baum von einer Straße im Wald.
© Fotokerschi/Simon Brandstätter
Ein Sturm mit rund 100 km/h ist Freitagabend mit einer Gewitterfront über Oberösterreich gefegt und hat zu 150 Feuerwehreinsätzen geführt
OE24 auf Google bevorzugen

Ein Sturm mit rund 100 km/h ist Freitagabend mit einer Gewitterfront über Oberösterreich gefegt und hat zu 150 Feuerwehreinsätzen geführt. Bäume seien auf Straßen und Gebäude gestürzt, Personen seien nicht zu Schaden gekommen, hieß es beim Landesfeuerwehrkommando Samstagvormittag. Das Ungewöhnliche laut Feuerwehr bei dem Wetterphänomen: Es hat nicht geregnet.

Ein umgestürzter Ast blockiert nachts eine von Blaulicht beleuchtete Straße im Wald.
© Fotokerschi/Simon Brandstätter

Gegen 20.00 Uhr hatte die Gewitterfront das Innviertel erreicht, zog weiter über den Bezirk Vöcklabruck und breitete sich dann innerhalb einer Stunde auf das Bundesland aus. Nur die Bezirke Rohrbach und Freistadt im Mühlviertel blieben verschont, so die Auskunft. Der entstandene Sachschaden an den Gebäuden war vorerst nicht bekannt.

Zwei Feuerwehrleute zersägen bei Nacht einen umgestürzten Baum nach einem Sturm.
© Fotokerschi/Simon Brandstätter

Auch interessant

Schock-Prognose: Jetzt wird es noch heißer!

Portugiesische Galeere: Urlaubsland sperrt Strände

"Wie eine Bombe" - Panik nach Erdbeben in Italien

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Wien-Flug nach Blitz-Einschlag abgebrochen

Ozon-Alarm: Stadt Wien mit Appell an alle Bürger

Alko-Lenker baut Frontal-Crash

Anna Sorokin: Abschiebung geplatzt!

Mega-Sturm fegte über Oberösterreich

Sevilla stolpert bei Valladolid

BZÖ-Bucher verlässt die Politik

Mann über Bord! Drama um Skipper in Kroatien

Blutkrebs besiegt: Michael (7) trifft seinen Lebensretter

Augenzeugin Tal Heinrich berichtet