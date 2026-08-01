Mega-Sturm fegte über Oberösterreich

Ein Sturm mit rund 100 km/h ist Freitagabend mit einer Gewitterfront über Oberösterreich gefegt und hat zu 150 Feuerwehreinsätzen geführt

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Ein Sturm mit rund 100 km/h ist Freitagabend mit einer Gewitterfront über Oberösterreich gefegt und hat zu 150 Feuerwehreinsätzen geführt. Bäume seien auf Straßen und Gebäude gestürzt, Personen seien nicht zu Schaden gekommen, hieß es beim Landesfeuerwehrkommando Samstagvormittag. Das Ungewöhnliche laut Feuerwehr bei dem Wetterphänomen: Es hat nicht geregnet.

© Fotokerschi/Simon Brandstätter

Gegen 20.00 Uhr hatte die Gewitterfront das Innviertel erreicht, zog weiter über den Bezirk Vöcklabruck und breitete sich dann innerhalb einer Stunde auf das Bundesland aus. Nur die Bezirke Rohrbach und Freistadt im Mühlviertel blieben verschont, so die Auskunft. Der entstandene Sachschaden an den Gebäuden war vorerst nicht bekannt.