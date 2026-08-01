Niederösterreicher (50) stirbt nach Sturz mit E-Scooter

Der Verunglückte trug keinen Helm

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Ein 50-Jähriger ist am Freitagabend im Freilandgebiet von Oberwölbling (Bezirk St. Pölten-Land) mit seinem E-Scooter tödlich verunglückt. Er kam aus ungeklärter Ursache auf einem befestigten Feldweg zu Sturz und erlitt dabei schwere Kopfverletzungen, an denen er noch am Unfallort verstarb. Ein zufällig vorbeikommender Autofahrer setzte die Rettungskette in Gang, ein Notarzt konnte aber nur noch den Tod des 50-Jährigen feststellen, informierte die Polizei.

Der Einheimische war mit Arbeitshose und Arbeitsschuhen bekleidet, trug aber keinen Helm. Fremdverschulden wurde von der Exekutive ausgeschlossen.