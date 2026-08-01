Gewitter im Anmarsch: Heute kracht es auch in Wien

In weiten Teilen Österreichs muss man am Samstag mit heftigen Gewittern rechnen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Samstag startet in vielen Regionen Österreichs noch freundlich und sonnig, doch die ruhige Wetterlage hält nicht überall lange an. Vor allem im Westen bilden sich bereits am Vormittag erste Quellwolken, aus denen sich rasch Regenschauer und Gewitter entwickeln können.

Gewitter-Gefahr

Im Laufe des Tages breiten sich die Schauer- und Gewitterzellen langsam weiter nach Osten und Südosten aus und erreichen dabei wahrscheinlich auch Wien. Der Schwerpunkt der Niederschläge liegt dabei vor allem im Bereich der Alpen und über den Berggipfeln. Während es im äußersten Osten teilweise trocken bleibt und die Sonne länger scheint, steigt in den betroffenen Regionen die Gefahr von kräftigen Gewittern.

Die Gewitter ziehen von Westen Richtung Osten und erreichen wahrscheinlich auch Wien. © Geosphere Austria

Die Temperaturen bleiben trotz der Gewitter hoch: Mit 26 bis 37 Grad wird es erneut sommerlich heiß, am wärmsten bleibt es im Osten des Landes. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus Süd bis West. In Gewitternähe muss jedoch mit kräftigen Böen gerechnet werden.

Auch am Abend und in der Nacht bleibt die Wetterlage unbeständig. Besonders im Bergland sowie von Osttirol über die östlichen Alpen bis ins Waldviertel ziehen weitere Regenschauer und Gewitter durch. Einzelne Gewitter können dabei noch einmal kräftig ausfallen. Abseits der Schauer beruhigt sich das Wetter zunehmend, vielerorts bleibt es ab Mitternacht trocken.

Während der Nacht sinken die Temperaturen auf 15 bis 23 Grad. Bei Gewittern sind jedoch weiterhin stürmische Böen und kräftige Fallwinde möglich.