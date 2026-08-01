Bauernregel: "Fängt der August mit Hitze an, ..."

Der August gilt in Mitteleuropa traditionell als Höhepunkt des Sommers – und entsprechend häufig dreht sich in den Bauernregeln alles um Hitze.

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Besonders die Hundstage, die bis zum 23. August dauern, gelten seit Jahrhunderten als die heißeste Zeit des Jahres. Viele überlieferte Wetterweisheiten beschäftigen sich deshalb mit hohen Temperaturen und deren möglichen Auswirkungen auf Herbst und Winter.

Die wichtigsten Regeln

Zu den bekanntesten Bauernregeln zählt: "Fängt der August mit Hitze an, bleibt auch lang die Schlittenbahn." Dahinter steckt die Vorstellung, dass ein besonders heißer Start in den August auf einen langen und schneereichen Winter hindeutet. In eine ähnliche Richtung geht die Regel: "Ist der August am Anfang heiß, wird der Winter streng und weiß, stellen sich Gewitter ein, wird’s bis Ende auch so sein." Sie verbindet nicht nur die Sommerhitze mit einem kalten Winter, sondern deutet auch an, dass sich eine einmal eingeschlagene Wetterlage über längere Zeit halten kann.

Ebenfalls bekannt ist der Spruch: "Ist’s in der ersten Augustwoche heiß, so bleibt der Winter lange weiß." Auch hier wird eine heiße erste Augustwoche als Vorzeichen für einen schneereichen Winter gesehen. Eine weitere Regel betont die Bedeutung der Wärme für die Natur: "Der August muss Hitze haben, sonst Obstbaumsegen wird begraben." Sie bringt zum Ausdruck, dass sonnige und warme Tage für das Ausreifen vieler Obstsorten als besonders wichtig angesehen wurden.

Dass große Hitze nicht ewig anhält, zeigt eine weitere Bauernregel: "Es pflegt im August beim ersten Regen die Hitze sich zu legen." Tatsächlich bringen Gewitter oder ausgedehnte Regenfälle im Hochsommer häufig eine spürbare Abkühlung, weshalb diese Beobachtung einen durchaus realen Wetterhintergrund besitzt.

Obwohl Bauernregeln auf jahrhundertelangen Beobachtungen beruhen, gelten sie aus wissenschaftlicher Sicht nicht als zuverlässige Wetterprognosen. Viele Sprüche entstanden aus regionalen Erfahrungen und lassen sich nicht auf alle Gebiete übertragen. Dennoch zeigen sie, wie aufmerksam Menschen das Wetter früher beobachteten und versuchten, aus wiederkehrenden Mustern Rückschlüsse auf die kommenden Monate zu ziehen. Gerade in Zeiten von Hitzewellen erleben die alten Wetterweisheiten jedes Jahr aufs Neue eine kleine Renaissance.