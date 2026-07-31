Badegäste ziehen Ertrunkene aus dem Wasser

Badegäste bargen Schwimmerin aus rund drei Metern Tiefe.

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Eine 83-jährige Niederösterreicherin ist am Donnerstagnachmittag im Neufelder See ertrunken. Die Frau war beim Schwimmen plötzlich untergegangen. Badegäste bargen sie aus rund drei Metern Tiefe. Eine zufällig anwesende Krankenschwester begann sofort mit der Reanimation, diese blieb jedoch ohne Erfolg. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen, berichteten Wasserrettung und Polizei am Freitag.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 15.15 Uhr alarmiert. Als sie eintrafen, hatten die Badegäste die 83-Jährige bereits aus dem Wasser gezogen. Der Samariterbund und ein Notarzt führten die Reanimationsmaßnahmen der Ersthelferin fort, diese mussten später jedoch ohne Erfolg abgebrochen werden.