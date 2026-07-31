Niederösterreich
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Bade-Drama

Badegäste ziehen Ertrunkene aus dem Wasser

Wasserrettung ÖWR
© APA / B. Gindl
Badegäste bargen Schwimmerin aus rund drei Metern Tiefe.
OE24 auf Google bevorzugen

Eine 83-jährige Niederösterreicherin ist am Donnerstagnachmittag im Neufelder See ertrunken. Die Frau war beim Schwimmen plötzlich untergegangen. Badegäste bargen sie aus rund drei Metern Tiefe. Eine zufällig anwesende Krankenschwester begann sofort mit der Reanimation, diese blieb jedoch ohne Erfolg. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen, berichteten Wasserrettung und Polizei am Freitag.

Auch interessant

Kleines Räucherstäbchen bringt große Katastrophe

Nächtlicher Zugriff in Hollabrunn: Kupferkabel-Bande gefasst

Landbauer: "Rotes Wien versinkt im Asylchaos"

Die Einsatzkräfte wurden gegen 15.15 Uhr alarmiert. Als sie eintrafen, hatten die Badegäste die 83-Jährige bereits aus dem Wasser gezogen. Der Samariterbund und ein Notarzt führten die Reanimationsmaßnahmen der Ersthelferin fort, diese mussten später jedoch ohne Erfolg abgebrochen werden.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Landbauer: "Rotes Wien versinkt im Asylchaos"

Badegäste ziehen Ertrunkene aus dem Wasser

Ukrainische Wirtschaft wird sich fast halbieren

Schweiz: Auch dritter Tatort schwächelte

Kleines Räucherstäbchen bringt große Katastrophe

In eigener Sache

Syrien: Gasangriff mit 1.300 Toten?

CETA: EU will doch abstimmen lassen

Gaming: 21-Jähriger mit Quad abgestürzt

Nächtlicher Zugriff in Hollabrunn: Kupferkabel-Bande gefasst