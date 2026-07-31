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Sonnenstrom-Rekord: NÖ liefert Energie für ganz Österreich

Solaranlage mit Sonnenuntergang im Hintergrund, Symbol für erneuerbare Energien.
© APA
Dank hoher Photovoltaik-Erzeugung wurde Österreich im Juni wieder zum Strom-Export-Land – mit Niederösterreich als treibender Kraft. Das Bundesland speiste im Juni die österreichweit höchste Energiemenge (267 GWh) ins APG-Netz ein, noch vor Tirol.
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Sonne kompensiert Ausfälle. Während Wind- und Wasserkraft österreichweit zurückgingen, glich die PV-Produktion (+15 Prozent) die Verluste aus.

Starke Bilanz: Niederösterreich treibt Österreichs Stromexport an

"Der Juni zeigte, wie eng Österreichs Stromhandelsbilanz mit erneuerbarer Energie verknüpft ist", so APG-Vorstandssprecher Gerhard Christiner.

NÖ an der Spitze: Photovoltaik macht Österreich zum Stromexporteur

Fazit: Niederösterreich zeigt sich als wichtigster Energielieferant Österreichs und stärkt damit die heimische Versorgungssicherheit.

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