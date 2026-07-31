Photovoltaik
Sonnenstrom-Rekord: NÖ liefert Energie für ganz Österreich
Sonne kompensiert Ausfälle. Während Wind- und Wasserkraft österreichweit zurückgingen, glich die PV-Produktion (+15 Prozent) die Verluste aus.
Starke Bilanz: Niederösterreich treibt Österreichs Stromexport an
"Der Juni zeigte, wie eng Österreichs Stromhandelsbilanz mit erneuerbarer Energie verknüpft ist", so APG-Vorstandssprecher Gerhard Christiner.
NÖ an der Spitze: Photovoltaik macht Österreich zum Stromexporteur
Fazit: Niederösterreich zeigt sich als wichtigster Energielieferant Österreichs und stärkt damit die heimische Versorgungssicherheit.
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