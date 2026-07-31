Gaming: 21-Jähriger mit Quad abgestürzt

Ein 21-jähriger Mann ist am Donnerstag in Gaming (Bezirk Scheibbs) mit einem Quad in steiles Waldgelände abgestürzt und dabei schwer verletzt worden.

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Was als gewöhnliche Fahrt begann, endete in einem Moment, der sein Leben von einer Sekunde auf die andere verändern sollte. Der Lenker war auf einer Forststraße mit den Rädern in eine Rinne geraten und hatte die Kontrolle über sein Gefährt verloren.

Schwerer Unfall erschüttert Gaming: 21-Jähriger stürzt mit Quad ab

Fünf Meter in die Tiefe. Gegen 16.30 Uhr war der junge Mann Richtung Tal unterwegs, als der Boden unter ihm förmlich wegzubrechen schien. Nach einem Absturz von fünf Metern blieb er schwerverletzt und hilflos liegen, während das Quad noch weitere zehn bis 15 Meter durch das unwegsame Gelände schlitterte, ehe es schließlich an einem Baum zum Stillstand kam.

Ein Moment, der alles veränderte: 21-Jähriger schwer verletzt

Ein Hilferuf in der Not. Trotz seiner schweren Verletzungen fand der junge Mann noch die Kraft, seine Arbeitskollegen anzurufen – ein letzter Funke Klarheit in einem Moment größter Not. Sie alarmierten sofort die Einsatzkräfte, die keine Zeit verloren.

Ein Kampf gegen die Zeit. Bergrettung und Feuerwehr eilten in das schwierige Gelände und brachten den Schwerverletzten unter großem Einsatz aus der Rinne. Der Notarzthubschrauber "Christophorus 15" flog ihn anschließend ins Landesklinikum Amstetten, wo um sein Leben und seine Genesung gekämpft wird. Zurück blieb nur noch das zerstörte Quad, das die Feuerwehr im Anschluss aus dem Wald bergen musste.

Fazit: Ein Augenblick der Unachtsamkeit hat einem jungen Menschen sein bisheriges Leben genommen – zurück bleibt die bange Hoffnung, dass er die schweren Verletzungen überstehen wird.