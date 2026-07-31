Zauberhafte Einblicke: Die REGENTAG lädt zum Träumen ein

Das Hundertwasser-Schiff REGENTAG gehört zu den schönsten und berührendsten Kulturorten Tullns – ein Ort voller Geschichten, Farben und Fantasie. Am Samstag, den 8. August 2026, öffnet das schwimmende Kunstwerk von 14 bis 17 Uhr wieder liebevoll seine Türen für alle, die eintauchen möchten in eine ganz besondere Welt.

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Die REGENTAG war über viele Jahre ein warmes Zuhause für Friedensreich Hundertwasser (1928–2000) – Atelier, Rückzugsort und treuer Reisebegleiter zugleich. Wie kaum ein anderer Ort erzählt das Schiff von seiner tiefen Liebe zur Verbindung von Kunst, Natur und Leben und schenkt Besucherinnen und Besuchern einen ganz persönlichen, fast intimen Einblick in seine Welt.

Kleiner Hinweis mit Herz. Die Online-Tickets für den 8. August sind bereits vergriffen – so groß war das Interesse. Wer möchte, kann es aber gerne vor Ort mit Restkarten versuchen, solange der Vorrat reicht. Da die Besichtigungen in kleinen, gemütlichen Gruppen stattfinden, kann es zu kurzen Wartezeiten kommen – aber das Warten lohnt sich.

Ein zusätzlicher Termin im September. Weil sich so viele Menschen für die REGENTAG begeistern, gibt es eine wunderbare Neuigkeit: Neben den Terminen am 5. und 6. September wird nun auch am Samstag, den 19. September 2026, von 14 bis 17 Uhr ein weiterer Besichtigungstermin angeboten. Online-Tickets für alle September-Termine gibt es schon jetzt unter www.tulln.at/regentag.

Neu und ganz besonders: Für die Kleinsten. Erstmals öffnet sich die REGENTAG heuer auch ganz gezielt für Familien – mit einem eigenen Ferienprogramm für Kinder ab sechs Jahren und ihre liebsten Begleitpersonen. Gemeinsam entdecken sie das außergewöhnliche Schiff, auf dem Hundertwasser einst lebte, arbeitete und die Welt bereiste. Danach dürfen die Kinder selbst zu kleinen "Architekturdoktoren" werden und mit viel Fantasie ein eigenes Gebäude ganz nach Hundertwassers Ideen gestalten.

Details zum Familienprogramm. Das Ferienprogramm findet am Dienstag, den 4. August 2026, von 10.00 bis 11.00 Uhr statt. Treffpunkt ist bei der REGENTAG im Gästehafen Tulln. Kinder sind herzlich willkommen – in Begleitung einer erwachsenen Aufsichtsperson. Die Teilnahme kostet 6,50 Euro pro Person, angemeldet werden kann bis spätestens einen Tag vorher unter 02272/690-135 oder per E-Mail an info@stadtmuseum-tulln.at.

Ein Tipp zum Schluss. Wer einen Ausflug nach Tulln plant, kann den Besuch der REGENTAG wunderbar mit dem nahegelegenen Egon Schiele Museum verbinden – so wird der Tag zu einem runden und besonderen Kulturerlebnis für die ganze Familie.

Fazit: Die REGENTAG öffnet mit Herz ihre Türen und schenkt Groß und Klein bezaubernde Einblicke in die wundervolle Welt von Friedensreich Hundertwasser.