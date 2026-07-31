Lustiges Kukuruz-Labyrinth

In Klein-Meiseldorf (Bezirk Horn) öffnet heute bereits zum dritten Mal das liebevoll angelegte "Kukuruz-Labyrinth" seine grünen Wege. Mit rund elf Hektar – das sind sage und schreibe 16 Fußballfelder – ist es laut eigenen Angaben das größte Maislabyrinth ganz Österreichs. Heuer dreht sich im Feld alles rund um das Thema Musik.

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Betreiber Michael Andres hat schon Anfang Jänner mit den Vorbereitungen für dieses riesige Labyrinth begonnen. Zuerst entstand das Motiv ganz klassisch als kleine Zeichnung auf Papier, ehe es digitalisiert und mit Messpunkten versehen wurde. So weiß der Traktor beim Anbau später genau, wo der Mais wachsen darf und wo die Wege für kleine und große Entdecker frei bleiben.

Ab ins Maisabenteuer: Klein-Meiseldorf lädt zum Rätseln ein

Schnell gewachsen. Während die Planung am Computer Monate dauert, geht das Anlegen auf dem Feld überraschend flott – in nur rund drei Stunden entsteht die gesamte Fläche. Weil der Mais biologisch angebaut wird, verzichten die Betreiber ganz bewusst auf Spritzmittel. Stattdessen werden die Wege während der Saison mit viel Handarbeit liebevoll gepflegt.

Verbunden mit der Heimat. Heuer feiert das "Kukuruz-Labyrinth" bereits sein drittes Jahr. Dahinter steckt eine schöne Idee: Landwirtschaft auf eine neue, spielerische Art erlebbar zu machen. "Wir möchten zeigen, dass Landwirtschaft mehr kann", erzählt Betreiber Andres mit einem Lächeln.

Süßer Sommerspaß: Riesiges Maislabyrinth wartet auf kleine Entdecker

Rätselspaß für die ganze Familie. Neben dem großen Labyrinth wartet heuer ein charmantes Musikquiz mit 20 Fragen von Mozart bis Michael Jackson auf alle Besucher. Für die kleinsten Gäste gibt es eine eigene, besonders niedliche Minimaispromenade mit süßen Tiermotiven und altersgerechten Rätseln. Geschicklichkeitsspiele und eine 2,5 Kilometer lange Elektro-Gokart-Bahn runden das bunte Angebot liebevoll ab.

Immer beliebter. Von Jahr zu Jahr wächst die Freude der Besucher: Rund 6.000 Menschen kamen im ersten Jahr, im Vorjahr waren es bereits 9.000. "Heuer hoffen wir erstmals auf mehr als 10.000 Gäste", freut sich Andres schon jetzt.

Bis zur Ernte. Ist die Saison vorbei, verschwindet das Labyrinth ganz sanft wieder – der Mais wird wie gewohnt geerntet und unter anderem für die Stärkeindustrie weiterverarbeitet. Geöffnet ist das "Kukuruz-Labyrinth" den ganzen August über täglich von 9.00 bis 20.00 Uhr.

Fazit: Mit viel Herzblut, Kreativität und Liebe zum Detail verwandelt sich ein Maisfeld in Klein-Meiseldorf in ein bezauberndes Abenteuer für Groß und Klein.