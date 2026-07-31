Mödling
NEOS-Initiative: Freies Spielfeld für alle Kids
Der Pilotversuch geht auf eine Initiative von NEOS Mödling zurück, ein entsprechender Antrag wurde im Gemeinderat angenommen.
Bewegung für alle
"Bewegung ist eine der wichtigsten Grundlagen für die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Gerade in den Ferien braucht es ausreichend Möglichkeiten, sich auszutoben, Sport zu treiben und Zeit im Freien zu verbringen – und zwar kostenlos und ohne Hürden", betont NEOS-Gemeinderat Andreas Stock. Sein Fazit: Jedes Kind soll in den Ferien die Chance haben, sportlich aktiv zu sein.
Keine Vereinspflicht
Für die NEOS ist klar: Sport darf nicht davon abhängen, ob Familien Mitglied in einem Verein sind oder private Sportmöglichkeiten haben. Öffentliche Sportflächen sollen niederschwellig zugänglich sein – dort, wo sie ohnehin vorhanden sind.
Startschuss für Bewegung: Schulsportplatz öffnet im Sommer
Ungenutztes Potenzial. "Schulsportplätze stehen während der Ferien oft wochenlang leer. Gleichzeitig suchen viele Familien gerade im städtischen Gebiet nach Möglichkeiten, wie sich ihre Kinder in der Nähe des Wohnorts gefahrenlos bewegen können. Es ist daher nur logisch, diese vorhandene Infrastruktur auch außerhalb des Unterrichts sinnvoll zu nutzen", so Stock.
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Ausblick. Der gestartete Pilotversuch ist für die NEOS ein wichtiger erster Schritt. Läuft das Angebot gut an, spricht sich die Partei dafür aus, die Öffnung auf weitere Schulsportanlagen in Mödling auszuweiten.
Fazit: Mit dem geöffneten Schulsportplatz bringt Mödling frischen Schwung in den Ferien-Sommer – und zeigt, wie einfach mehr Bewegung für Kinder möglich ist.
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