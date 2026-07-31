Wegen S80: ÖBB reißen 25 Kleingärten ab

Für den Ausbau der Verbindungsbahn S80 zwischen Meidling und Hütteldorf mussten in Hietzing bis zum heutigen Freitag 25 Kleingarten-Parzellen geräumt werden.

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Jahrelang wurde über das Bahnprojekt im Südwesten Wiens heiß diskutiert, jetzt wird es Realität: Entlang der Trasse der S80 in Hietzing mussten bis zum heutigen Freitag 25 Pächter ihre Kleingärten verlassen. Die abzureißenden Grundstücke liegen nämlich direkt im Bereich der künftigen Baustellen für den Ausbau der Verbindungsbahn S80, der am 7. September beginnt. Laut ÖBB sei diese Maßnahme nötig, um die Bauarbeiten entsprechend vorbereiten zu können.

Die Visualisierung zeigt die neue Haltestelle Hietzinger Hauptstraße. © ÖBB / Feuchtenhofer

Das groß angelegte Bauprojekt war lange Zeit Gegenstand von Verfahren und Beschwerden. Nach den zuletzt überwundenen rechtlichen Hürden steht dem Ausbau nun aber nichts mehr im Weg. Betroffen sind Flächen bei der Hummelgasse, Bossigasse, Eduard-Jäger-Gasse und Hofwiesengasse. Spannend: Für bereits getätigte Investitionen auf ihren Parzellen erhalten die Pächter keine Entschädigung. Doch nicht nur Kleingärtner müssen weichen, sondern auch die "Blumenboutique" in der Hietzinger Hauptstraße 88a. Beim Würstelstand "Zum Seidl" (Hietzinger Hauptstraße 90) hingegen gibt es vorerst Entwarnung: Der Betrieb ist von den aktuellen Bauarbeiten nicht betroffen und kann noch weitergeführt werden.

Bauabschnitt Nord: 2026 bis Mitte 2030. © ÖBB

Wichtig zu wissen: Die S-Bahn-Sperre im Abschnitt zwischen Meidling und Hütteldorf soll bis 2027 dauern. Weil der Ausbau allerdings in mehreren Etappen erfolgt, wird der der nördliche Abschnitt erst bis 2030 fertig sein, der Bereich bei Speising sogar erst bis 2032. Die letzten Arbeiten im Süden sind dann laut Plan bis 2036 vorgesehen.

Daten und Fakten

Baubeginn: 7. September 2026

Strecke: Wien Hütteldorf bis Wien Meidling

BauabschnitteNord (2026 bis Mitte 2030): Projektbeginn im 14. Bezirk bis Höhe Schrutkagasse inklusive neue Haltestelle Wien Hietzinger Hauptstraße

Mitte (2030 bis Mitte 2032): Höhe Schrutkagasse bis Hofwiesengasse inklusive Modernisierung Haltestelle Wien Speising

Süd (2035 bis 2036): Hofwiesengasse bis Rosenhügelsteg inklusive neue Haltestelle Wien Stranzenbergbrücke

Streckenlänge: Circa 5 Kilometer