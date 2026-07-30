Dr. Richard verdoppelt E-Bus-Flotte

Die Wiener Dr. Richard Gruppe baut ihre E-Reisebusflotte aus. Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt sollen Anfang 2027 statt drei gleich sechs E-Busse unterwegs sein.

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Grund dafür sind die gute Kundenresonanz und eine starke Nachfrage.

Erfolgreicher Test: Mehr E-Reisebusse für Dr. Richard

Praxistest. Seit Februar waren drei E-Busse des Typs Yutong T12E zwischen Wien und Salzburg im Einsatz – auch die Reichweite überzeugte. Die Busse schaffen 450 Kilometer und bieten Platz für 50 Fahrgäste. Laut Geschäftsführer Lukas Hackl blieb bei der Modellwahl nur die Wahl zwischen chinesischen und indischen Herstellern, europäische Alternativen gab es keine.

150 Millionen Euro: Dr. Richard setzt auf E-Mobilität

Eigenstrom. Für die Ladeinfrastruktur setzt das Unternehmen auf eigene Photovoltaikanlagen, vorerst konzentriert auf die Standorte Wien und Salzburg. Auch für längere Strecken sieht Hackl Potenzial: Da Busfahrer ohnehin gesetzliche Pausen einhalten müssen, fallen Ladezeiten kaum ins Gewicht.

Fazit: Rund 150 Millionen Euro investiert die Dr. Richard Gruppe in den kommenden Jahren in E-Flotte, Ladeinfrastruktur und Werkstätten – ein klares Bekenntnis zur Elektromobilität beim zweitgrößten Busunternehmen Österreichs