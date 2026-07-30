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Umbauarbeiten

Wegen Verbindungsbahn: Kleingärten geräumt

Zwei Frauen überqueren einen Bahnübergang, während ein silbernes Auto vorbeifährt.
© ORF
Für die Erneuerung der Verbindungsbahn müssen 18 Kleingärten zwischen Hietzinger Hauptstraße und Auhofstraße weichen.
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Die Pächter mussten ihre Gärten bereits bis 31. Juli zurückgeben, wie sie auf Social Media berichten – sie befürchten nun eine Grünraumvernichtung.

Begründung. Die ÖBB rechtfertigen die Räumung gegenüber dem ORF Wien: "Die Flächen der derzeitigen Kleingärten werden für die Abwicklung der Arbeiten zur Attraktivierung der Verbindungsbahn benötigt." Die Grundstücke gehören den ÖBB und wurden im UVP-Verfahren bereits genehmigt. Man arbeite nach "strengen ökologischen Auflagen".

Verbindungsbahn: Kleingärtner müssen weichen

Zeitplan. Im August wird die Baustelle eingerichtet, ab 7. September starten die eigentlichen Bauarbeiten. Die Strecke bleibt dann bis Ende 2027 gesperrt.

Ersatzverkehr. Als Alternative bieten die ÖBB einen Busersatzverkehr mit Halten in Wien-Meidling, Wien-Speising, Wien-Hietzinger Hauptstraße und Wien-Hütteldorf. Mit Schulbeginn wird der Takt werktags zwischen 5.30 und 20.00 Uhr auf 15 Minuten verdichtet.

Karte zeigt das Ausbauprojekt der Verbindungsbahn in Wien mit Haltestellen und Verlauf.
Die Pläne für den Umbau. © ORF

Verbindungsbahn-Umbau: Strecke bis 2027 gesperrt

Ausblick. Bereits im März hatten die ÖBB mit ersten Vorbereitungen begonnen und den Bewuchs entlang der Strecke entfernt. Fertigstellung: Abschnitt Nord bei der Hietzinger Hauptstraße 2030, Mittelabschnitt Speising 2032, Südabschnitt Stranzenbergbrücke 2036.

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Fazit: Die Modernisierung der Verbindungsbahn nimmt Fahrt auf – für Kleingärtner und Pendler bedeutet das vorerst Einschränkungen und Ersatzlösungen.

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