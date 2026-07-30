Wien
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Sonntagsöffnung

Figl watscht Neos ab: "Nur Anhängsel der SPÖ"

Mann in weißem Hemd spricht mit erhobenen Händen und Mikrofon vor blauem Hintergrund.
© APA/Max Slovencik
Die Neos fordern erneut die Sonntagsöffnung – doch außer Reden passiert nichts. Das kritisiert der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Markus Figl, scharf.
OE24 auf Google bevorzugen

"Die Neos fordern erneut die Sonntagsöffnung, sitzen aber seit Jahren in der Wiener Stadtregierung, ohne bei diesem Thema irgendetwas durchzusetzen", ärgert sich Figl.

Figl watscht Neos ab: "Nur ein Anhängsel der SPÖ"

Nulldiäten. Die Wiener ÖVP fordert stattdessen echte wirtschaftliche Freiheit für die Stadt. "Wien braucht mehr wirtschaftliche Flexibilität. Es darf nicht darum gehen, Unternehmer zur Öffnung zu zwingen, sondern ihnen die Möglichkeit zu geben, zusätzliche Nachfrage auch tatsächlich bedienen zu können", so Figl, der seit Monaten eine Sonntagsöffnung in klar definierten Tourismuszonen verlangt.

Anhängsel. Besonders hart geht Figl mit dem Koalitionspartner ins Gericht: "Die Neos reden über Freiheit für die Wirtschaft, können sich gegenüber der SPÖ aber offenbar überhaupt nicht durchsetzen. Ankündigungen allein schaffen weder Umsatz noch Wertschöpfung."

Auch interessant

Sky verlängert TV-Deal für Österreich bis 2030

Wirtschaftskammer-Beben: Ruck tritt zurück!

Rolls-Royce schraubt Jahresziele hoch

Figl: "Wien braucht weniger Ankündigungspolitik"

Abrechnung. Zum Abschluss teilt Figl noch einmal kräftig aus: "Wien braucht weniger Schlagzeilenpolitik und mehr Vertrauen in Unternehmer, die selbst am besten wissen, wann sich eine Öffnung für ihren Betrieb lohnt. Die Neos zeigen auch in der Wirtschaftspolitik, dass sie in dieser Koalition nur ein Anhängsel der SPÖ sind."

Fazit: Für Figl ist klar – die Neos reden viel von Wirtschaftsfreiheit, liefern aber nichts. Der Machtkampf in der Wiener Koalition geht in die nächste Runde.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Figl watscht Neos ab: "Nur Anhängsel der SPÖ"

Wegen Verbindungsbahn: Kleingärten geräumt

MA 11 hat mit Bernhard Mager einen neuen Leiter

Sommer-Baustellen: Kaum eine Öffi-Strecke bleibt verschont

"Schlecht geschnitten": Wurstmaschine eskaliert Marktamt-Affäre

So süß: Doppelter Mähnenrobben-Segen in Schönbrunn

Gastpatientenstreit: Prozess startet nach Instanzen-Wirrwarr

Dr. Richard verdoppelt E-Bus-Flotte

Wien kocht: Grüne verlangen Hitzeschutzplan

Experten zerpflücken Konzept der Auszeit-WG