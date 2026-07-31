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Beatrice Turin

Miss Europe im Einsatz für Tiere

Beatrice Turin und Claudia Herka
© Privat
Seit Jahren unterstützt Beatrice Turin das Tierheim Parndorf. Bei einem erneuten Besuch verschaffte sich die Botschafterin gemeinsam mit Begleitung ein Bild von der aktuellen Lage vor Ort.
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Begleitet wurde Beatrice Turin von Katharina und Lia vom Vision Dance Team, die die Künstlerin derzeit bei ihren Auftritten unterstützen. Die Gruppe reiste nicht mit leeren Händen an. Die Leiterin und Tierärztin Claudia Herka führte die Gäste durch das Areal des Tierheims Parndorf. Dabei zeigte sie sowohl Neuzugänge als auch Schützlinge, die weiterhin auf ein neues Zuhause hoffen.

Besonderes Lamm erobert das Herz

Ein Bewohner fiel dabei besonders auf: Das schwarze Lamm namens Flocki eroberte umgehend das Herz von Beatrice Turin.

Beatrice Turin mit Flocki
Beatrice Turin mit Flocki © Privat

Die Einrichtung steht aktuell vor besonders schweren Aufgaben. In finanziell schwierigen Phasen sowie verstärkt in der Urlaubszeit werden nach wie vor Haustiere einfach ausgesetzt.

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Beatrice Turin mit Katharina und Lia
Beatrice Turin mit Katharina und Lia © Privat

Vor diesem Hintergrund richtet die Botschafterin Wortmeldungen an die Öffentlichkeit. Beatrice Turin fordert: "Überlegt euch gut, wenn ihr euch ein Haustier anschafft. Man braucht Zeit, Geld und viel Liebe für den neuen Familienzuwachs. Setzt Tiere nicht einfach aus, sondern übergebt sie jemanden, der auf sie schauen kann!"

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