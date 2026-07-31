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Yachten & Glamour: Austro-Stars im Urlaub!

Frau in schwarzem Bikini und Sonnenbrille sitzt auf einem Boot, Segelboot im Hintergrund.
© Instagram
Ob im privaten Jetset-Hotspot der Côte d’Azur, auf luxuriösen Yachten im Mittelmeer oder beim entspannten Sonne-Tanken in den USA: Österreichs Prominenz zieht es im Sommer 2026 wieder in die exklusivsten Urlaubsparadiese der Welt.
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Wer nach der perfekten Mischung aus Entschleunigung und ausgelassener Party sucht, landet unweigerlich auf den Balearen. Das dachte sich wohl auch Rap-Gigant RAF Camora. Der Musik-Titan gönnt sich derzeit eine luxuriöse Auszeit auf der Party-Insel Ibiza – und das keineswegs alleine: Gemeinsam mit seiner Verlobten Nadine Krena und engsten Freunden lässt er es sowohl im Sonnenuntergang bei edlem Rosé als auch in den angesagtesten Klubs der Insel ordentlich krachen.

Zwei tätowierte Männer liegen in Shorts auf Sonnenliegen und entspannen im Freien.
RAF Camora auf Ibiza © Instagram

Für Zirkus-Artistin Lili Paul-Roncalli gibt es diesen Sommer hingegen nur ein einziges Traumziel: Mallorca. Die hübsche Partnerin von Dominic Thiem zieht es immer wieder in ihre zweite Heimat, wo sie abseits des großen Trubels die Seele baumeln lässt und die spanische Sonne genießt.

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Yacht-Glamour pur: Von der Adria bis an die Côte d’Azur

Was wäre ein echter VIP-Sommer ohne die nötige Dosis Freideck-Romantik? Model Ivana Ho setzt auch in dieser Saison auf den absoluten Luxus-Faktor und präsentiert sich auf Instagram im atemberaubenden Bikini auf schneeweißen Yachten. Dem steht auch Gesellschafts-Lady Christina "Mausi" Lugner in nichts nach: Sie verbringt heiße Sommertage in Italien und bricht von der Küste aus immer wieder zu ausgiebigen Bootsausflügen auf den glitzernden Wellen auf.

Frau in goldfarbenem Bikini, weißer Weste und Hose posiert auf einem Boot vor dem Meer.
Ivana Ho im Yacht-Look © Instagram

Einen Schritt weiter in Richtung High-Society geht es naturgemäß in St. Tropez. Die französische Glamour-Metropole platzt derzeit fast aus allen Nähten vor rot-weiß-roter Promi-Power: Die beiden Ex-Missen Katharina Nahlik und Amina Dagi machten den legendären Küstenort gemeinsam unsicher. Und auch Reality-TV-Queen Tara Tabitha schnappte sich ihren Platz an den Stränden der Côte d’Azur, um im gewohnten Wow-Look für Paparazzi-Momente zu sorgen.

Französische Eleganz & Hollywood-Vibes

Wer die Eleganz Südfrankreichs lieber stilvoll und gediegen genießt, wählt den Klassiker: Christian W. Mucha und seine Gattin Ekaterina residierten gleich mehrere Wochen im mondänen Nizza, um das mediterrane Lebensgefühl in vollen Zügen einzusaugen.

Die schönsten Urlaubs-Fotos der Austro-Promis

1 / 10

Frau posiert in gelbem Kleid vor karger Landschaft mit Felsen und trockenem Baum im Hintergrund.

Anna Netrebko in den USA

© Instagram

Ein älterer Mann und eine junge Frau stoßen auf einem Balkon am Meer mit Champagner an.

Christian und Ekaterina in Nizza

© Instagram

Frau in rotem Shirt und Jeans posiert auf einer Straße bei einem Straßenfest mit vielen Menschen.

Mirjam Weichselbraun in Los Angeles

© Instagram

Ganz andere Töne schlägt derweil TV-Liebling Mirjam Weichselbraun an. Statt Mittelmeer-Traumkulisse zog es die sympathische Moderatorin über den großen Teich: Aus dem sonnenverwöhnten Los Angeles schickt sie entspannte Urlaubsgrüße und zeigt ihren Fans, wie gut ihr die kalifornische Lebensfreude tut. Eines steht fest: Der Austro-Promi-Sommer 2026 könnte glamouröser kaum sein!

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