Muskeln statt Geschenke: Schwarzenegger feiert 79er

Zum 79. Geburtstag verzichtet Arnold Schwarzenegger auf Geschenke und absolviert stattdessen ein Training. Seine Tochter Katherine teilte zeitgleich persönliche Fotos im Internet.

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Zu seinem 79. Geburtstag postete Arnold Schwarzenegger aus Instagram ein Foto beim Stemmen von Gewichten an Kraftgeräten unter blauem Himmel. Dazu schrieb "Terminator": "Ich möchte keine Geschenke". Stattdessen wolle er gemeinsam mit seinem Team die Fitnessbranche verändern. Er bewirbt mit einem Schnupperpreis sein Online-Fitnessprogramm "Arnold‘s Pump Club", da ihm die Motivation von Menschen zum Training seit Jahrzehnten am Herzen liege.

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Emotionale Grüße von Tochter Katherine

Seine Tochter Katherine Schwarzenegger (36) gratulierte mit mehreren Familienfotos, die auch Aufnahmen aus ihrer Kindheit sowie Bilder ihres Vaters mit ihrer Mutter Maria Shriver umfassten. Sie verfasste dazu die Zeilen: "Happy Birthday, Dad. Wir haben so ein Glück, dass du unserer bist – und noch mehr Glück, dass unsere Kinder dich als Opa haben". Die Verwendung des deutschen Wortes "Opa" diente als Anspielung auf die österreichischen Wurzeln ihres Vaters.

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Ein Blick auf die Familie

Katherine hat zusammen mit dem Schauspieler Chris Pratt drei Kinder. Aus der 25-jährigen Ehe von Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver, die 2011 endete, stammen vier gemeinsame Kinder. Sein 28-jähriger Sohn Joseph Baena entstammt einer Affäre mit der ehemaligen Haushälterin Mildred Patricia Baena.

Erfolge im Sport und Film

Arnold Schwarzenegger als "Conan" © Corbis via Getty Images

Der Austro-Superstar sicherte sich bereits im Alter von 20 Jahren erstmals den Titel "Mister Universum" und setzte seine Laufbahn danach in den USA fort. Seinen internationalen Durchbruch im Filmgeschäft feierte er 1982 mit "Conan der Barbar", worauf spätere Erfolge wie die "Terminator"-Reihe folgten. Zu den jüngeren Projekten gehören der Spielfilm "Terminator: Dark Fate" aus dem Jahr 2019 und die Netflix-Serie "Fubar".