"Hat mich verletzt": Jetzt rechnet Reality-Star mit Bill Kaulitz ab!

Nach seinem Auftritt in der dritten Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" geht Reality-TV-Star Jannik Kontalis jetzt in die Offensive. Wochenlang habe er nach der Netflix-Serie Hassnachrichten erhalten – nun will er seine Sicht der Dinge erzählen und teilt dabei heftig gegen Bill Kaulitz aus.

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Auf Instagram kündigte Jannik einen kostenpflichtigen Podcast an, in dem er über die Ereignisse sprechen will. Einen ersten Vorgeschmack liefert er bereits jetzt – und spart dabei nicht mit Kritik.

"Warum sagt ihr sowas?"

In mehreren Instagram-Storys richtet sich Jannik zunächst an seine Kritiker. "Was hab ich euch getan? Ihr kennt mich nicht, warum sagt ihr sowas?", fragt er seine Follower.

Anschließend nimmt er Bill Kaulitz direkt ins Visier. Der Tokio-Hotel-Sänger spreche in Podcasts und auch in der Netflix-Serie offen darüber, dass er mit zahlreichen Männern gleichzeitig schreibe.

"Bill hingegen erzählt fast in jedem Podcast, wie viele Leute er gleichzeitig datet. Er hat sogar in der Netflix-Serie gesagt, dass er mit 40 Männern gleichzeitig schreibt – und das wird normalisiert und für schön empfunden. Und dann rumheulen, wenn man immer noch allein ist. Tut mir leid, ich kann's nicht ernst nehmen", sagt Jannik.

Damit spielt er auf Bills mehrfach geäußerten Wunsch nach einer festen Beziehung an.

"Das hat mich verletzt"

Der Influencer versteht nicht warum er so viel Hass-Kommentare bekommt. Er und Bill haben sich immer gut verstanden. © Instagram

Jannik betont, er habe sich Bill gegenüber stets respektvoll verhalten. Trotzdem habe er aus dem Umfeld gehört: "Bitte Bill, verlieb dich nicht in Jannik."

Er sei überzeugt, nichts falsch gemacht zu haben. Stattdessen habe er das Gefühl, in der aktuellen Staffel als eine Art "Sündenbock" dargestellt worden zu sein. Besonders enttäuscht zeigt er sich darüber, dass Bill diese Darstellung zugelassen habe. "Das hat mich verletzt", erklärt der Reality-Star.

Eigener Podcast soll Antworten liefern

Noch vor wenigen Wochen hatte Jannik in einem RTL-Interview erzählt, dass zwischen ihm und Bill durchaus ein gegenseitiger "Crush" bestanden habe. Sie könnten sich "nicht sehen, ohne dass etwas läuft", sagte er damals.

Davon scheint inzwischen nicht mehr viel übrig zu sein. Stattdessen will Jannik nun in seinem kostenpflichtigen Podcast ausführlich schildern, wie er die gemeinsame Zeit und die Ereignisse rund um "Kaulitz & Kaulitz" erlebt hat. Ob Bill Kaulitz auf die Vorwürfe reagieren wird, ist bislang offen.