Wecker-Revolution beim iPhone

Apple testet aktuell das neue iOS 27. Beta-Tester haben festgestellt, dass die neue iOS-Version eine der größten Schwächen des iPhones gelöst hat. Die Lautstärke des Weckers ist vom Klingelton unabhängig.

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Beim iPhone ist gewöhnlich die Lautstärke des Weckers direkt an die eingestellte Lautstärke des Klingeltons gekoppelt. Ändert man die Lautstärke von einem, wird auch die andere geändert. Nun will Apple mit iOS 27 dieses Problem endlich lösen.

In der aktuellen Betaversion von iOS 27 können Nutzer die Lautstärke des Weckers von der Lautstärke des Klingeltons entkoppeln. Damit kann die Lautstärke getrennt voneinander verändert werden. Somit müssen iPhone-Nutzer nicht mehr entscheiden, ob der Wecker lauter sein muss oder der Klingelton leiser. Neulinge im Apple-Kosmos konnten dieses Verhalten nie nachvollziehen.

So entkoppelt man die beiden Lautstärken voneinander

Die neue Funktion können Nutzer unter "Töne und Haptik" in den Einstellungen im neuen Eintrag für "Wecker und Timer" neben den "Klingelton und Hinweise" finden. Hier kann die Lautstärke des Weckers vom Klingelton entkoppelt werden. Dabei taucht dann ein eigener Balken auf, über den die Lautstärke getrennt eingestellt werden kann. Die bisherigen Einstellungen können auch weiterhin genutzt werden.

Ebenfalls lässt sich bei iOS 27 die Lautstärke für Benachrichtigungen und Systemtöne mit dieser Methode unabhängig von der Lautstärke des Klingeltons einstellen. In den Einstellungen können unter "Töne und Haptik" weitere Einträge für diese Fälle gefunden werden.