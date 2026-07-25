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Kollaps

KI-Alarm: ChatGPT weltweit down

ChatGPT-App mit Logo auf Smartphone-Bildschirm, daneben das große ChatGPT-Logo.
© EPA
Der weltbekannte Chatbot ChatGPT ist von einer umfassenden Störung betroffen. Nutzer weltweit und in Österreich stehen vor leeren Bildschirmen und Fehlermeldungen.
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ChatGPT des US-Entwicklers OpenAI ist am Samstagvormittag weltweit komplett ausgefallen. Wer rasch eine E-Mail entwerfen, eine Zusammenfassung erstellen oder einen Programmcode von der künstlichen Intelligenz prüfen lassen wollte, schaut gewaltig durch die Finger. Beim Versuch, die Website aufzurufen oder der KI eine Frage zu stellen, bekommen Nutzer durch die Bank Fehlermeldungen wie "Internal Server Error" oder "Bad Gateway" serviert. Häufig bleibt das Chatfenster auch einfach weiß und ein Warnhinweis weist darauf hin, dass die Anfrage nicht verarbeitet werden konnte.

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Smartphone-Bildschirm zeigt das ChatGPT-App-Symbol mit dem Button „Open“.
© EPA

Weltweite Störungen bei OpenAI

Ein Blick auf die Plattform Downdetector offenbart das gesamte Ausmaß des Server-Kollapses, da binnen kürzester Zeit Zehntausende Störungsmeldungen aus der ganzen Welt eingingen.

Login und Texterstellung blockiert

Der Großteil der Betroffenen berichtet von einem vollständigen Serverausfall, während bei anderen zumindest der Login-Vorgang fehlschlägt. Manche Nutzer scheitern schon bei der Anmeldung.

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