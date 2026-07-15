Kehrtwende: Bayern-Star darf plötzlich gehen

Eigentlich schien die Zukunft von Arijon Ibrahimovic beim FC Bayern bereits geklärt

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Nach seiner Leihe zum 1. FC Heidenheim sollte der 20-Jährige in der kommenden Saison zum festen Kader von Trainer Vincent Kompany gehören. Doch ein Wechsel in diesem Sommer ist offenbar weiterhin nicht ausgeschlossen.

Abgang möglich

Wie BILD-Fußballchef Christian Falk berichtet, planen die Münchner zwar grundsätzlich mit dem Offensivspieler, bei einem attraktiven Angebot könnten sie ihre Haltung aber noch einmal überdenken. "Der FC Bayern hält es für sinnvoll, dieses Talent zu behalten, da der Verein auf dieser Position Backup-Optionen benötigt. Sollte jedoch ein gutes Angebot auf dem Tisch liegen, wird Bayern München darüber diskutieren", erklärte Falk. Der Transfer-Experte ergänzt, dass sich in der Causa bis Ende August noch durchaus was tun könnte.

© Getty Images

Intern genießt Ibrahimovic weiterhin großes Vertrauen. Sportdirektor Christoph Freund betonte zuletzt, dass der Offensivspieler durch seine Leihe nach Heidenheim den nächsten Entwicklungsschritt gemacht habe. "Jetzt geht es für ihn nicht mehr allein ums Lernen – jetzt geht es ums Angreifen, hier beim FC Bayern", sagte Freund.

Ibrahimovic war 2018 vom 1. FC Nürnberg in den Bayern-Nachwuchs gewechselt. Nach Leihstationen bei Frosinone, Lazio Rom und zuletzt dem 1. FC Heidenheim, wo er in 34 Pflichtspielen zwei Tore erzielte, besitzt er in München noch einen Vertrag bis 2028. Ob er diesen auch in der kommenden Saison erfüllt, hängt nun offenbar auch von möglichen Angeboten anderer Vereine ab.