Sturm-Juwel Grgic bekommt die legendäre Nummer 9

Vizemeister Sturm Graz setzt ein dickes Ausrufezeichen für die Zukunft und verlängert den Vertrag mit Sturm-Hoffnung Leon Grgic langfristig. Der 20-Jährige erbt zudem die legendäre Rückennummer 9.

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Fußball-Vizemeister Sturm Graz treibt seine Zukunftsplanungen weiter erfolgreich voran. Die Steirer haben den ohnehin bis zum Sommer 2027 laufenden Vertrag mit Angreifer Leon Grgic vorzeitig und "langfristig" verlängert. Der 20-jährige Eigenbauspieler wäre mit dem Start der neuen Saison 2026/27 in sein letztes Vertragsjahr gegangen – nun bekannten sich beide Seiten zu einer gemeinsamen Zukunft.

In den sozialen Netzwerken wurde die Vertragsverlängerung der Grazer Zukunftshoffnung wie ein echter Neuzugang zelebriert. Kein Wunder, schließlich laboriert das Sturm-Juwel aktuell noch an den Folgen eines schweren Rückschlags: Im Dezember 2025 erlitt der Angreifer einen bitteren Kreuzbandriss und arbeitet seitdem intensiv an seiner Rückkehr.

Das gigantische Erbe von Bomber Mario Haas

Die unvergessene Nummer 9 der Grazer: Sturm-Legende Mario Haas jubelt hier im Archivbild mit weit ausgebreiteten Armen. Das schwere Erbe des einstigen "Bombers" und Publikumslieblings soll nun das 20-jährige Eigenbau-Juwel Leon Grgic antreten, der nach seiner langfristigen Vertragsverlängerung beim Vizemeister künftig mit dieser geschichtsträchtigen Rückennummer auflaufen wird. © GEPA

Die Rehabilitation des Youngsters verläuft laut Angaben des Klubs absolut nach Plan. Als zusätzliches Zeichen des großen Vertrauens der Grazer Vereinsführung wird der gebürtige Steirer nach seiner Genesung mit einer besonderen Ehre auf den Rasen zurückkehren: Grgic läuft künftig mit der prestigeträchtigen Rückennummer 9 auf.

Auf dieser Nummer lastet in Graz allerdings ein gigantischer Druck, denn sie gehört der unumstrittenen Klub-Legende Mario "Super-Mario" Haas. Als Rekordspieler und Publikumsliebling prägte der einstige "Bomber" die erfolgreichste Ära des Vereins und ist bis heute eine absolute Identifikationsfigur für alle Sturm-Fans.