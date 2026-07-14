Warum meine Spanier im Finale im Vorteil sind

oe24-Experte lag mit seinem WM-Favoriten bisher goldrichtig.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Na, was sagen Sie zu meinen Spaniern? Ich bin selbst verblüfft, mit welcher Disziplin die Truppe von Luis de la Fuente ihr Spiel durchgezogen hat.

Tricolore waren viel zu harmlos

Unglaublich, dass Mbappé, Dembélé, Olise und all die Kanonen, mit denen die Franzosen aufgefahren sind, in der ersten Halbzeit zu keiner "Hundertprozentigen" kamen.

So harmlos wie in den ersten 45 Minuten hab ich die Tricolore schon lange nicht mehr gesehen, sieht man von der einen verstolperten Halbchance von Mbappé ab.

Meine Spanier haben das Heft von Beginn an in die Hand genommen und gespielt, wie man gegen die vermeintlich beste Mannschaft der Welt spielen muss. Olé!

Auch wenn jetzt für viele das große Staunen herrscht: So überraschend ist der Final-Einzug der Spanier doch nicht, immerhin sind sie regierender Europameister!

Abgesehen davon, dass ich immer auf die Spanier getippt habe und die jetzt vor Selbstvertrauen strotzen: Im Finale sehe ich sie klar im Vorteil. Der eine Tag mehr zur Regeneration kann bei dieser XXL-WM bei Hitze, Reisestrapazen usw. entscheidend sein.