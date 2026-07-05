Mein Rat an Lamine Yamal

Portugal gegen Spanien - fast schon ein vorweggenommenes Finale, bei dem zwei Ausnahme-Kicker im Fokus stehen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Portugal gegen Spanien, das ist kein normaler Achtelfinal-Kracher, das ist ein Duell zum Mit-der-Zunge-Schnalzen. Ein Derby auf Nationalteam-Ebene, ein Nachbarschafts-Duell wie Österreich gegen Deutschland. Wobei: Das kleine Portugal begegnet dem großen Spanien fast auf Augenhöhe, schließlich waren die Portugiesen erst unlängst Europameister.

Ronaldo will sich letztes WM-Denkmal setzen

Da kann man tatsächlich von einem vorweggenommenen Finale sprechen. Cristiano Ronaldo, im Finale 2016 gegen Frankreich als verletzter tragischer Held im Fokus, will sich zehn jahre später ein letztes (WM-)Denkmal setzen. Ausgerechnet der 22 Jahre jüngere Lamine Yamal könnte sein Vorbild endgültig in WM-Pension schicken.

Allein dieses Superstar-Duell macht diese Partie zu etwas Besonderem: Beide spielen unfassbar gut, beide haben das gewisse Etwas. Wobei Lamine Yamal die Gegenwart (Spanien ist mein WM-Tipp) und die Zukunft gehört. Spielerisch hat er alles mitbekommen. Er muss nur anständig bleiben.