"Widerlich" – Mega-Ärger über Prügel-Paraguayer

Unfassbar: Der Schiri zeigte keine einzige Karte.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Mit viel Mühe ist Frankreich bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko ins Viertelfinale eingezogen. Die "Equipe Tricolore" bezwang am Samstag in Philadelphia ein leidenschaftlich verteidigendes Paraguay dank eines Elfmeter-Tores von Kylian Mbappe 1:0 (0:0). In der Runde der letzten Acht treffen die Franzosen am Donnerstag (22.00 Uhr) in Boston auf Afrika-Meister Marokko.

Video zum Thema WM-Highlights Frankreich vs. Paraguay © ORF

"Paraguay hat alle Register gezogen. Vielleicht ist das nicht die Art von Fußball, die die Zuschauer am liebsten sehen, aber wir sind konzentriert geblieben. Gegen südamerikanische Mannschaften ist es immer schwierig. Umso mehr freut es mich, dass meine Spieler ihre Aufgabe erfüllt haben", sagte Frankreichs Teamchef Didier Deschamps. Torschütze Mbappe ergänzte: "Wir haben gezeigt, dass wir nicht nur offensiven Fußball spielen können. Jede Mannschaft setzt auf ihre eigenen Stärken. Es gibt keinen richtigen oder falschen Stil, entscheidend ist nur, dass man gewinnt."

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Paraguay spielte sehr hart und mitunter unfair. Immer wieder wurden die Frankreich-Stars getreten, gestoßen und geprügelt. Der usbekische Schiedsrichter Ilgiz Tantashev hatte die Partie überhaupt nicht im Griff und zeigte den Paraguayern keine einzige Karte.

Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich hat nach dem WM-Spiel zwischen Paraguay und Frankreich deutliche Kritik an der Leistung des usbekischen Referees Ilgiz Tantashev geübt. Bei MagentaTV bezeichnete er dessen Auftritt als "die schlechteste Leistung bei dieser WM". Der Schiedsrichter habe die Kontrolle über die Partie verloren und sowohl bei der Zweikampfbewertung als auch bei der Disziplinarkontrolle versagt. Besonders den Schlag von Paraguays Matias Galarza gegen Kylian Mbappé hätte Ittrich mit Rot bestraft. Er kritisierte zudem die Spielweise Paraguays scharf: Respekt vor Gegner, Spiel und Schiedsrichter sei nicht erkennbar gewesen. Dass Paraguay ohne Gelbe Karte blieb, sei "unfassbar".

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

MagentaTV-Moderator Jan Henkel ärgerte sich vor allem über die Situation vor dem Elfer, wo mehrere Spieler den Elfmeterpunkt bearbeiteten: "Widerlich, regt mich tierisch auf"