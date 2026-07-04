Tränen bei Stürmer
WM-Drama! Neuer Bayern-Star verletzt
50 Millionen legt der FC Bayern für den Marokko-Stürmer auf den Tisch, zu Beginn der neuen Saison wird der flinke Angreifer aber wohl noch nicht zur Verfügung stehen.
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Saibari griff sich nach 20 Minuten an den Oberschenkel und musste unter schmerzverzerrtem Gesicht ausgetauscht werden.
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Das tut nicht nur den Bayern sondern auch Marokko sehr weh.
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