Frankreich-Schock: Real-Star fällt aus

Der WM-Favorit muss einen schmerzlichen Ausfall hinnehmen.

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Kurz vor dem Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft gegen Paraguay muss Frankreich einen schmerzhaften Ausfall verkraften. Mittelfeldchef und Vize-Kapitän Aurélien Tchouaméni steht der Équipe Tricolore wegen einer Oberschenkelverletzung nicht zur Verfügung.

Nach Informationen des französischen Senders RMC Sport verspürte der 25-Jährige im Abschlusstraining muskuläre Beschwerden und konnte die Einheit nicht beenden. Die medizinische Abteilung zog daraufhin die Reißleine und nahm den Real-Madrid-Profi für das K.o.-Spiel aus dem Kader.

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Für Frankreich ist das ein herber Dämpfer. Tchouaméni gehört zu den zentralen Figuren im Spiel des Weltmeisters und sorgt mit seiner Präsenz im defensiven Mittelfeld für Stabilität. Bis auf das Gruppenspiel gegen den Irak, in dem er geschont wurde, absolvierte er alle bisherigen WM-Partien über die volle Distanz.

Die ersten Prognosen stimmen den französischen Verband jedoch vorsichtig optimistisch. Demnach dürfte der Mittelfeldspieler nur wenige Tage ausfallen. Sollte Frankreich gegen Paraguay den Einzug ins Viertelfinale schaffen, könnte Tchouaméni bereits beim nächsten Spiel wieder einsatzbereit sein.

Seinen Platz in der Startelf dürfte Manu Koné übernehmen. Der Profi der AS Rom soll gemeinsam mit Adrien Rabiot das Mittelfeld ordnen und den verletzungsbedingten Ausfall auffangen.

Auch ohne Tchouaméni geht Frankreich als Favorit in das Achtelfinale. Große Hoffnungen ruhen dabei einmal mehr auf Torjäger Kylian Mbappé, der sein Team in die nächste Runde führen soll.