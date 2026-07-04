Stau-Chaos im Reiseverkehr

Starker Reiseverkehr in Richtung Süden hat am Samstag für Staus vor allem in der Steiermark und Tirol gesorgt.

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Wie der ÖAMTC zu Mittag berichtete, gab es vier Kilometer Stau mit 20 Minuten Zeitverlust auf der Südautobahn A2 zwischen Gleisdorf West und Laßnitzhöhe in Richtung Klagenfurt. Vor dem Herzogbergtunnel und dem Mitterbergtunnel zwischen Steinberg und Modriach staute es sich 13 Kilometer, Reisende brauchten hier bis zu 1,5 Stunden länger.

Auf der Semmering Schnellstraße S6 zwischen Kindbergdörfel und St. Marein gab es vier Kilometer Stau und eine halbe Stunde Zeitverlust. Vor dem Grenzübergang Spielfeld staute es sich auf der Pyhrn Autobahn A9 seit den frühen Morgenstunden zeitweise bis Gersdorf zurück. Die Grenzwartezeit belief sich auf 40 Minuten.

In Tirol staute es sich zunehmend auf der Brenner Autobahn A13 in Richtung Italien bei Schönberg und auf der Fernpass Strecke B179 gab es aufgrund der hohen Verkehrsbelastung Blockabfertigung in den Bereichen Füssen und Nassereith. Der Zeitverlust belief sich auf eine Stunde.