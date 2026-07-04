Bundesland-Sieger
Hier gibt es die besten Pizzen Österreichs
Das Magazin "Falstaff" hat seine Leser gefragt, wo Sie ihre Pizza am liebsten essen? Nach einer zweiwöchigen Nominierungsphase folgte die entscheidende Abstimmung.
Auch interessant
Diese Pizzerien haben gewonnen:
- Wien: Da Ferdinando (13. Bezirk)
- Kärnten: Pizzeria Don Carlo (Völkermarkt)
- Steiermark: Pizzeria Sacco (Weiz)
- Tirol: Magari a Pizza (Brixlegg)
- Salzburg: Noi Nostra Osteria Italiana (Seekirchen am Wallersee)
- Niederösterreich: Pizzamanufaktur 16 (Steinakirchen am Forst)
- Oberösterreich: Surace Cucina (Linz)
- Vorarlberg: Cucina Fabbrica (Wolfurt)
- Burgenland: Kevo’s Pizza (Deutschkreutz)
Pro Bundesland gibt es einen Sieger.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden