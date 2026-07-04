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Bundesland-Sieger

Hier gibt es die besten Pizzen Österreichs

In Italien boomt die Blutgruppen-Diät
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Die Falstaff-Community hat abgestimmt und ihre Lieblingspizzerien in den Bundesländern bestimmt.
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Das Magazin "Falstaff" hat seine Leser gefragt, wo Sie ihre Pizza am liebsten essen? Nach einer zweiwöchigen Nominierungsphase folgte die entscheidende Abstimmung.

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Diese Pizzerien haben gewonnen:

  • Wien: Da Ferdinando (13. Bezirk)
  • Kärnten: Pizzeria Don Carlo (Völkermarkt)
  • Steiermark: Pizzeria Sacco (Weiz)
  • Tirol: Magari a Pizza (Brixlegg)
  • Salzburg: Noi Nostra Osteria Italiana (Seekirchen am Wallersee)
  • Niederösterreich: Pizzamanufaktur 16 (Steinakirchen am Forst)
  • Oberösterreich: Surace Cucina (Linz)
  • Vorarlberg: Cucina Fabbrica (Wolfurt)
  • Burgenland: Kevo’s Pizza (Deutschkreutz)

Pro Bundesland gibt es einen Sieger.

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