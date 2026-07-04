Hier gibt es die besten Pizzen Österreichs

Die Falstaff-Community hat abgestimmt und ihre Lieblingspizzerien in den Bundesländern bestimmt.

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Das Magazin "Falstaff" hat seine Leser gefragt, wo Sie ihre Pizza am liebsten essen? Nach einer zweiwöchigen Nominierungsphase folgte die entscheidende Abstimmung.

Diese Pizzerien haben gewonnen:

Wien: Da Ferdinando (13. Bezirk)

Kärnten: Pizzeria Don Carlo (Völkermarkt)

Steiermark: Pizzeria Sacco (Weiz)

Tirol: Magari a Pizza (Brixlegg)

Salzburg: Noi Nostra Osteria Italiana (Seekirchen am Wallersee)

Niederösterreich: Pizzamanufaktur 16 (Steinakirchen am Forst)

Oberösterreich: Surace Cucina (Linz)

Vorarlberg: Cucina Fabbrica (Wolfurt)

Burgenland: Kevo’s Pizza (Deutschkreutz)

Pro Bundesland gibt es einen Sieger.