Wien
TV
E-Paper
Österreich

Hitzewelle

Wiener Bäder knacken  Eine-Million-Marke

Freibad
© getty
Die Wiener Bäder verbuchten heuer bereits eine Million Gäste. Das traditionsreiche Gänsehäufel verzeichnete einer Aussendung zufolge mit rund 162.000 Besucherinnen und Besuchern den größten Andrang.
OE24 auf Google bevorzugen

Dahinter folgen das Kongreßbad mit rund 78.000 Gästen und das Strandbad Alte Donau mit rund 65.500 Badegästen. "Auch wenn uns die Hitze gerade eine Pause gönnt, die nächsten hohen Temperaturen kommen bestimmt", so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ).

Auch interessant

Statt Donauinsel und Foo Fighters: Mega-Brand hält Wien in Atem

Antisemitismus-Skandal vor Lueger-Denkmal

Aperitivo zieht ins Filmmuseum in Wien

Die Sommerferien bieten zudem eine "ideale Gelegenheit, die eigenen Schwimmfähigkeiten zu verbessern". "In den Sommerschwimmkursen der Wiener Bäder sind aktuell noch Restplätze verfügbar. Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben damit die Möglichkeit, unter professioneller Anleitung ihre Schwimmkompetenz auszubauen und mehr Sicherheit im Wasser zu gewinnen", hieß es.

Wiener Bäder und Polizei kooperieren

Die Wiener Bäder und die Landespolizeidirektion Wien vertiefen heuer ihre Zusammenarbeit. Ziel ist es, durch eine Kombination aus Aufklärung, präventiver Arbeit und Sanktionen ein sicheres Umfeld in den Wiener Bädern zu gewährleisten.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Aufregung um Schockraum in Meidling

Antisemitismus-Eklat bei Lueger-Denkmal

Wiener Bäder knacken  Eine-Million-Marke

Statt Donauinsel und Foo Fighters: Mega-Brand hält Wien in Atem

24 Schwarzarbeiter in Wiener Hotels erwischt

Asbest-Ergebnisse erst im Sommer

Aperitivo zieht ins Filmmuseum in Wien

Großes Jubiläums-Wochenende in der Albertina

Sperren lassen Öffi-Verkehr entgleisen

Hotel Sacher Wien öffnet stilvolle Outdoor-Lounge