Wiener Bäder knacken  Eine-Million-Marke

Die Wiener Bäder verbuchten heuer bereits eine Million Gäste. Das traditionsreiche Gänsehäufel verzeichnete einer Aussendung zufolge mit rund 162.000 Besucherinnen und Besuchern den größten Andrang.

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Dahinter folgen das Kongreßbad mit rund 78.000 Gästen und das Strandbad Alte Donau mit rund 65.500 Badegästen. "Auch wenn uns die Hitze gerade eine Pause gönnt, die nächsten hohen Temperaturen kommen bestimmt", so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ).

Die Sommerferien bieten zudem eine "ideale Gelegenheit, die eigenen Schwimmfähigkeiten zu verbessern". "In den Sommerschwimmkursen der Wiener Bäder sind aktuell noch Restplätze verfügbar. Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben damit die Möglichkeit, unter professioneller Anleitung ihre Schwimmkompetenz auszubauen und mehr Sicherheit im Wasser zu gewinnen", hieß es.

Wiener Bäder und Polizei kooperieren

Die Wiener Bäder und die Landespolizeidirektion Wien vertiefen heuer ihre Zusammenarbeit. Ziel ist es, durch eine Kombination aus Aufklärung, präventiver Arbeit und Sanktionen ein sicheres Umfeld in den Wiener Bädern zu gewährleisten.