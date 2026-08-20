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Gratis Open-Air-Kino in Wien: "Stumm & Laut"
Die Filme beginnen jeweils um 20:00 Uhr und werden von Musikern live mit elektronischer Musik vertont.
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Organisiert wird das Event vom heutigen Verein VOLXkino, der seit 1990 Wiens erstes und ältestes Open-Air-Kino betreibt und damit maßgeblich zum anhaltenden kulturellen Freiluft-Boom der Stadt beiträgt.
Das Programm
Den Auftakt macht am 20. August "La Sirène des Tropiques" (FR 1927) mit Live-Musik von Lüften + Sterzinger. Der Film glänzt durch die Präsenz der Entertainerin und Bürgerrechtlerin Josephine Baker und ist ein Meilenstein der frühen filmischen Repräsentation Schwarzer Schauspieler.
Am 21. August folgt "Shinel – Der Mantel" (UdSSR 1926), musikalisch begleitet von Franz Reisecker und Didi Kern. Die Gogol-Verfilmung ist ein Meisterwerk des expressionistischen Kinos. Zur stilisierten Künstlichkeit des Werks hält Harry Tomicek passend fest: "Statt Understatement: Übersteigerung. Statt Dezenz: Es lebe der Ausdruck! Vivat Exzentrik!"
Den Abschluss bildet am 22. August Paul Lenis Melodram "The Man Who Laughs" (US 1928), vertont vom Trio ENFLEURAGE. Diese berühmte Victor-Hugo-Adaption über einen entstellten Schausteller gilt als wichtiges Bindeglied zwischen deutschem Expressionismus und den späteren Universal-Horrorfilmen.
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