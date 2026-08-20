Aber auch Lob
VCÖ-Bahntest: Wiener sauer über Zugausfälle
Fast jeder Zweite bemängelt zudem ein verschlechtertes Preis-Leistungs-Verhältnis. VCÖ-Experte Michael Schwendinger stellt fest: "Die Fahrgäste zeigen beim VCÖ-Bahntest sehr deutlich auf, in welchen Bereichen Verbesserungen besonders dringend und wichtig sind.
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Heuer sehen viele Fahrgäste auch bei den Kernaufgaben großen Handlungsbedarf." Besonders bei Anschlüssen hakt es, da fast die Hälfte der Befragten diese oft verpasst. Schwendinger betont hierzu: "Gerade für eine kürzere Gesamtreisezeit sind optimale Anschlussverbindungen zentral. Deshalb ist es wichtig, dass Bahn und Bus optimal aufeinander abgestimmt sind. Auch häufigere Regionalverbindungen verringern das Problem versäumter Anschlüsse, weil damit die Wartezeiten verkürzt werden."
Bestnoten für Zugpersonal
Positiv bewertet wurden hingegen Buchungsmöglichkeiten, Information und das Zugpersonal, das Bestnoten erhält. Zudem sind die Wiener bundesweit Spitzenreiter bei Urlaubsreisen mit der Bahn (48 % Tagzug, 21 % Nachtzug). Dazu resümiert Schwendinger: "Das ist im Bundesländer-Vergleich der mit Abstand höchste Wert." Entsprechend groß ist bei jedem Dritten auch der Wunsch nach mehr internationalen Direktverbindungen.
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