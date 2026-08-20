oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Aber auch Lob

VCÖ-Bahntest: Wiener sauer über Zugausfälle

OR
von
Am Wiener Hauptbahnhof.
© APA/HANS KLAUS TECHT
Der VCÖ-Bahntest zeigt, dass Wiens Fahrgäste deutliche Verbesserungen fordern, auch wenn der Trend zur Bahn anhält. Häufigste Kritikpunkte sind Zugausfälle, Störungen und mangelnde Abstimmung zwischen Bus und Bahn.
OE24 auf Google bevorzugen

Fast jeder Zweite bemängelt zudem ein verschlechtertes Preis-Leistungs-Verhältnis. VCÖ-Experte Michael Schwendinger stellt fest: "Die Fahrgäste zeigen beim VCÖ-Bahntest sehr deutlich auf, in welchen Bereichen Verbesserungen besonders dringend und wichtig sind.

Auch interessant

Machen fast alle falsch: So gehört Besteck wirklich in die Spülmaschine!

Flugrettung: Echtkosten-Abrechnung kommt

Musiala-Kollege packt aus: "Zwei Mal fast gestorben"

Heuer sehen viele Fahrgäste auch bei den Kernaufgaben großen Handlungsbedarf." Besonders bei Anschlüssen hakt es, da fast die Hälfte der Befragten diese oft verpasst. Schwendinger betont hierzu: "Gerade für eine kürzere Gesamtreisezeit sind optimale Anschlussverbindungen zentral. Deshalb ist es wichtig, dass Bahn und Bus optimal aufeinander abgestimmt sind. Auch häufigere Regionalverbindungen verringern das Problem versäumter Anschlüsse, weil damit die Wartezeiten verkürzt werden."

Bestnoten für Zugpersonal

Positiv bewertet wurden hingegen Buchungsmöglichkeiten, Information und das Zugpersonal, das Bestnoten erhält. Zudem sind die Wiener bundesweit Spitzenreiter bei Urlaubsreisen mit der Bahn (48 % Tagzug, 21 % Nachtzug). Dazu resümiert Schwendinger: "Das ist im Bundesländer-Vergleich der mit Abstand höchste Wert." Entsprechend groß ist bei jedem Dritten auch der Wunsch nach mehr internationalen Direktverbindungen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Brache statt Park: Anrainer müssen weiter warten

Wirbel um Verbindungsbahn: Anrainer kämpfen für Schutz ihrer Häuser

Anrainer verzweifeln an offener Drogenszene

Kein Scherz: Wien Energie bringt Müll-Parfum!

Gloriette: Mega-Dance-Battle in Schönbrunn

Auszeit-WG: Nacht-Sperre für Intensivtäter (13)

Wiener Polizei: FPÖ fordert 1.500 € Zulage

VCÖ-Bahntest: Wiener sauer über Zugausfälle

Großes Sommerfinale am Neustifter Kirtag

Kaputte Isolierung war Schuld an S-Bahn-Kabelbrand