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Gloriette: Mega-Dance-Battle in Schönbrunn

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Die Teilnehmer M.O.D., Leon V., Lil Syd, Glory, Dnpri und Waackxxxy.
© Daniel Eberhöfer / Red Bull Content Pool
Am 28. August wird die Gloriette im Schlosspark Schönbrunn erstmals zum Schauplatz des österreichischen "Red Bull Dance Your Style National Final".
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Dabei trifft historisches Wiener Ambiente auf zeitgenössische Streetdance-Kultur. 16 Tänzerinnen und Tänzer aus ganz Österreich treten in direkten 1-gegen-1-Battles an, um den nationalen Titel und das begehrte Ticket für das World Final im Oktober in Zürich zu gewinnen.

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Das Besondere an diesem Wettbewerb: Es gibt weder eine klassische Fachjury noch vorab einstudierte Choreografien. Der DJ wählt die Musik völlig spontan aus, woraufhin die Teilnehmenden in Sekundenschnelle improvisieren müssen. Über Sieg und Niederlage entscheidet am Ende allein das Publikum per Voting. Wer in die nächste Runde einziehen will, muss die Menge nicht nur durch technische Skills, sondern vor allem durch Musikalität und Persönlichkeit mitreißen.

Bekannte Namen und Top-Musik

Das Starterfeld besteht aus Wildcards, Qualifikanten aus Salzburg und bekannten Größen der heimischen Szene. So kämpfen unter anderem die ehemaligen Österreich-Sieger Leon V (2022) und Lil Syd (2023) sowie der amtierende Titelverteidiger M.O.D. (2025) um den Sieg. Die internationalen Hosts Redchild und Boubou führen durch das Event, während DJ Ajay für überraschende Battle-Momente sorgt. Abgerundet wird der Abend durch Live-Performances von Edith Simone & Crew sowie der Künstlerin Tamara Flores.

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