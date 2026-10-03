Niemand hilft: Hochschwangere gibt in Bim ihren Platz auf

Eine hochschwangere Frau sorgt mit einem Erlebnis aus der Wiener Straßenbahn für hitzige Debatten. Sie räumte ihren Sitzplatz für einen Mann, während andere Fahrgäste tatenlos aufs Handy starrten.

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Wien. Ein Reddit-Beitrag sorgt derzeit für Diskussionen: Eine im neunten Monat schwangere Wienerin schildert, wie ein älterer Mann in der Bim ihren Sitzplatz einforderte. Sie überließ ihm den Platz, doch anstatt dass ein anderer Fahrgast der werdenden Mutter einen Sitz anbot, starrten die Mitreisenden nur aufs Handy oder schauten weg. Daran änderte auch ihre laute Bemerkung "Bin zwar schwanger, aber passt" nichts.

Auf Reddit machte sie ihrem Ärger über die fehlende Achtsamkeit Luft ("Oida Leute, was ist los bitte?"). Sie erwarte keine ständige Vorzugsbehandlung, aber ein Mindestmaß an gegenseitiger Rücksichtnahme.

Community rät zu klaren Worten

Der Beitrag löste im Netz eine Lawine an Kommentaren aus. Viele User konnten das Verhalten des Mannes nicht nachvollziehen, doch einige fragten die Frau auch, warum sie überhaupt aufgestanden sei. Die Community riet ihr künftig zu einem klaren "Nein". Ihre beiläufige Bemerkung nach dem Aufstehen sei zudem missverständlich gewesen; wer einen Platz brauche, müsse dies direkt kommunizieren.

Ähnliche Erfahrungen in den Öffis

Die Diskussion förderte zahlreiche ähnliche Erfahrungen zutage. Andere Nutzer berichteten von mangelnder Hilfsbereitschaft in den Öffis – egal ob mit Kinderwagen oder auf Krücken. Eine Frau erzählt etwa: "In der Bim musste ich laut fragen das mir bitte jemanden einen Platz gibt weil das war mir zu riskant (Anm. eingegipstes Bein wegen gebrochenem Knie) und die einzige die aufgestanden ist, war eine alte Dame".

Der allgemeine Tenor des Forums: Da von allein kaum noch jemand Rücksicht nimmt, muss man aktiv für sich einstehen.