Feueralarm in Wien-Favoriten! Ein Brand machte am Sonntagfrüh ein Wohnhaus zur Gefahrenzone. Weil das Stiegenhaus völlig verraucht war, konnten zahlreiche Bewohner nicht mehr ins Freie. Die Feuerwehr musste 52 Menschen retten.

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Wien. Für die Bewohner eines Mehrparteienhauses in der Fernkorngasse begann der Sonntag mit einem Schock. In dem Gebäude war ein Feuer ausgebrochen, Rauch zog durch das Stiegenhaus und versperrte den Bewohnern den einzigen Fluchtweg. Wer seine Wohnung verlassen wollte, hätte sich direkt in die gefährliche Rauchwolke begeben. Für die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien begann damit eine aufwendige Rettungsaktion.

Die Feuerwehrleute mussten die Menschen auf unterschiedlichen Wegen aus dem Gebäude holen. Während sich Atemschutztrupps in das verrauchte Stiegenhaus wagten, kam auch eine Drehleiter zum Einsatz. Besonders brenzlig war die Lage für sechs Bewohner: Sie konnten nur noch über ein Fenster im ersten Stock und mithilfe einer Leiter ins Freie gebracht werden.

Insgesamt 52 Menschen wurden schließlich aus dem Gefahrenbereich geholt. Es gab keine Verletzten. Auch das Feuer selbst konnte rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Stromversorgung beschädigt

Der Brand hatte die Elektroinstallation des Hauses beschädigt. Feuerwehrleute kontrollierten deshalb gemeinsam mit Technikern der Energieversorger die Anlage. Weil die Stromversorgung beeinträchtigt war, mussten im Stiegenhaus vorübergehend Akkuleuchten für Licht sorgen.

Die Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien wurde ebenfalls verständigt und setzte sich mit der Hausverwaltung in Verbindung. Falls Bewohner vorerst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren können, sollen Ersatzunterkünfte organisiert werden. Was den Brand ausgelöst hat, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.