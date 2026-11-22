Neugegründete Stiftung will Stefan-Zweig-Villa auf dem Salzburger Kapuzinerberg von Porsche kaufen.

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Geht es nach den Plänen eines Proponentenkomitees rund um die ehemalige Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler und den Rektor der Universität Salzburg, Bernhard Fügenschuh, könnte in Salzburg ein "Weltzentrum Stefan Zweig" entstehen. Vor wenigen Tagen sei eine Internationale Stefan Zweig Stiftung errichtet worden, um das Projekt zu verwirklichen, teilte die Universität Salzburg am Wochenende in einer Aussendung mit.

Seit das Paschinger Schlössl auf dem Kapuzinerberg zum Verkauf steht, gibt es unter Federführung der Universität Überlegungen, es im Geiste von Stefan Zweig wiederzubeleben und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Stiftung setzt sich für den Kauf der Villa ein und sucht nach finanziellen Unterstützern.

Förderer werden gesucht

Das Anwesen war von 1918 bis 1937 im Besitz des Schriftstellers, er wohnte bis zu seiner Flucht nach Großbritannien im Jahr 1934 auf dem Kapuzinerberg. Seit 2020 ist das Paschinger Schlössl im Besitz von Wolfgang Porsche, der es in den vergangenen Jahren renovierte. Nach den heftigen politischen Diskussionen um den Bau eines privaten Zufahrtstunnels auf öffentlichem Grund will er es wieder verkaufen. Im Frühjahr wurde die Immobilie um 12,7 Mio. Euro angeboten. Man solle die "vielleicht auf lange Zeit letztmalige Chance zum Kauf ergreifen", betonte Fügenschuh damals. Seither wurde in Unterschriftenaktionen im In- und Ausland um Unterstützung geworben und die Suche nach Förderern gestartet. "Es werden alle Bemühungen unternommen, um das Paschinger Schlössl für dieses Projekt nutzen zu können", heißt es in der Aussendung der Universität. Die Nachkommen von Stefan Zweig haben ihre Unterstützung bei den Bemühungen zugesagt.

Ziel sei es, zum 150. Geburtstag von Stefan Zweig in fünf Jahren wie zu dessen Lebzeiten die besten Köpfe der Welt in der Villa Europa zu vereinen, um "über Europa, den Frieden und die Menschenrechte zu diskutieren und tragfähige Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft zu entwickeln". Die Schaffung eines "Weltzentrums Stefan Zweig" sei eine einmalige Chance für Salzburg, zeigen sich die Proponenten überzeugt.