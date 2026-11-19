Monatelang soll eine ehemalige Schülerin ihre frühere Lehrerin in Salzburg verfolgt, bedroht und beleidigt haben. Die Beschuldigte soll sogar erfundene Todesanzeigen im Schulgebäude aufgehängt haben. Jetzt muss sich die mittlerweile erwachsene Frau vor Gericht verantworten.

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Salzburg. Ausgerechnet eine ehemalige Schülerin soll ihrer früheren Lehrerin das Leben zur Hölle gemacht haben. Über Monate hinweg soll die Pädagogin an einer berufsbildenden Schule in Salzburg mit anonymen Drohungen und schwersten Beleidigungen bombardiert worden sein. Am Donnerstag steht die mittlerweile erwachsene Ex-Schülerin aus Ungarn deshalb vor Gericht.

Laut Strafantrag der Lehrerin soll die Beschuldigte ein regelrechtes Psychoterror-Szenario aufgebaut haben. Zwischen 13. Februar und 8. Mai 2026 soll die Angeklagte immer wieder anonyme Schreiben verschickt haben, in denen sie der Pädagogin drohte. Dabei soll es auch um Morddrohungen gegangen sein. Doch damit nicht genug: Die Lehrerin sei zudem mit üblen Beschimpfungen und Beleidigungen überzogen worden.

Todesanzeigen im Schulgebäude

Besonders perfide sind die weiteren Vorwürfe: Die Angeklagte soll sogar erfundene Todesanzeigen ihrer ehemaligen Lehrerin in den Schultoiletten aufgehängt haben. Auch im Schulgebäude soll sie die Pädagogin mit Zetteln und aufgeklebten Nachrichten bedroht haben.

Darüber hinaus soll die Ungarin versucht haben, den Verdacht auf Mitschülerinnen zu lenken. Damit hätte sie andere Schülerinnen in die Angelegenheit hineingezogen und den Verdacht von sich ablenken wollen.

Schwere Vorwürfe vor Gericht

Die Staatsanwaltschaft führt laut Medienberichten mehrere Vorwürfe gegen die ehemalige Schülerin ins Treffen. Dazu zählen Stalking, gefährliche Drohung, fortdauernde Belästigung, Verleumdung, falsche Beweisaussage und die Vortäuschung einer strafbaren Handlung.

Ein Urteil stand aus, es gilt die Unschuldsvermutung.