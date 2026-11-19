Die Verkündung, dass Ex-Twilight-Star Robert Pattinson der neue James Bond wird, schlug hohe Wellen. Während die Fans der Agenten-Franchise weiter wild diskutieren, gibt es auch hinter den Kulissen den ersten Streit.

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Vergangene Woche wurde der Countdown für "Bond 26" endgültig eingeläutet. Der ehemalige Vampir Robert Pattinson wurde unter großem Trubel zum Nachfolger von Daniel Craig als Agent 007 auserkoren. Damit geht Amazon, die nun die Rechte an der Erfolgs-Franchise haben, völlig neue Wege. Allerdings herrscht auch hinter den Kulissen wegen eines Sponsors eine wilde Diskussion.

Die Entscheidung sorgte bei den Anhängern nicht nur für positives Feedback. Der 40-jährige Brite zeigte aber auch schon als Batman, dass er nicht nur den Teenie-Schwarm aus Twilight gut verkörpern kann. Doch während die Fans noch diskutieren, ist allerdings ein besonderes Merkmal bei den ersten Bildern aufgefallen. Pattinson trug beim offiziellen Shooting keine Uhr. Ein Aspekt, der nicht nur unüblich ist, sondern - so vermuten es Insider - einen Sponsoren-Streit hinter den Kulissen als Ursprung haben könnte.

Tradition seit über 20 Jahren

Seit Pierce Brosnan 1995 trug der britische Geheim-Agent stets eine Omega-Uhr aus dem Schweizer Traditions-Haus Swatch. Pattinson hat allerdings einen lukrativen Deal als Markenbotschafter für die Uhrenmanufaktur Jaeger-LeCoultre, die zum Schweizer Luxuskonzern Richemont gehört.

Pierce Brosnan war der erste Bond mit einer Omega-Uhr. © Corbis via Getty Images

Bisher war es üblich, dass der aktuelle Bond-Darsteller auch als Markenbotschafter für Omega auftritt, genau das sorgt jetzt für mächtig Zündstoff, da die beiden konkurrierenden Schweizer Unternehmen ihre Position nicht kampflos aufgeben können.

Pattinson posierte als Bond ohne Uhr. © Instagram/007

Wie das Branchenblatt Hypebeast berichtet, könnte eine Lösung sein, dass Pattinson vor der Kamera mit einer Omega-Uhr auf Schurkenjagd gehen wird, am roten Teppich und bei offiziellen Auftritten allerdings weiterhin Jaeger-LeCoultre vertreten wird. Bis die Ungereimtheiten allerdings vom Tisch geräumt sind, wird das Handgelenk des Briten aber wohl noch nackt bleiben.