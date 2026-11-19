Am 26. November zeigt "I Play Rocky" die unglaubliche Kinostory von Sylvester Stallone. Als Produzent feiert Christian Baha sein Hollywood-Debüt.

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"ICH spiele Rocky!” Mit diesen Worten trieb einst der unbekannte Jungschauspieler Sylvester Stallone Hollywood zur Weißglut. Letztendlich setzte er seinen Dickschädel durch und schuf mit „Rocky" einen der größten Leiwand-Hits aller Zeiten. Drei Oscars inklusive. Auch für den besten Film. Jetzt zeichnet das Biopic "I Play Rocky" die legendäre Entstehungs-Geschichte nach. Und das mit rot-weiß-roter Hilfe. Christian Baha ist als Produzent sowie mit seiner Produktionsfirma Baha Productions maßgeblich mit beteiligt. Sein erster großer Hollywood-Coup.

"I Play Rocky" zeigt ab 26. November die ungewöhliche Entstehungsgeschichte des Kultfilms "Rocky" © Constantin Film

"Ich wollte eine faszinierende Geschichte über Sylvester Stallone entwickeln, weil ich das was ich über ihn gelesen habe nicht glauben konnte. Die meisten Menschen glauben ja, dass Stallone von Anfang an ein Superstar war. Aber er musste sich im Leben erstmals viel erkämpfen," erklärt Baha den Oscar-reifen Film bei dem Newcomer Anthony Ippolito, der bislang erst mit seinem Al-Pacino-Porträt in der Mini-Serie "The Officer" auffiel, ab 26. November auch in unseren Kinos die Hauptrolle spielt.

"I Play Rocky" gilt als eines der stärksten Biopics des Jahres. © Constantin Film

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"I Play Rocky" zeigt in 128 emotionellen Minuten die Entstehungs-Geschichte des 1976er-Kultfilms. Inspiriert von Box-Underdog Chuck Wepner und unterstützt von Gattin Sasha (Anna Sophie Robb) sowie dem Produzenten Duo Irwin Winkler (P.J. Bryne) und Tobert Chartoff (Toby Kennell) kann Stallone seinen großen Traum verwirklichen: Sein Drehbuch wird allen Hollywood-Schikanen zum Trotz und gegen den Rat von Papa Frank (Natt Dillon) mit ihm als Hauptdarsteller verfilmt und bei der Premiere gefeiert.

Christian Baha begleitet seinen "Rocky"-Star Anthony Ippolito auch zu den großen Filmpremieren. © Getty Images for ZFF

Nach den ersten Preisen bei u.a. dem "SCAD Savannah" oder dem "Vancouver International Film Festival" gilt die Oscar-Nominierung als so gut wie sicher. Ob es gleich 10 Nominierungen, so wie einst bei "Rocky" werden, bleibt abzuwarten.