Schauspielerin Florence Pugh kontert Spekulationen über angebliche Schönheitsoperationen: Die 30-Jährige stellt klar, dass sich Gesichter mit dem Älterwerden ganz natürlich verändern.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Schauspielerin Florence Pugh hat auf Spekulationen über angebliche operative Veränderungen in ihrem Gesicht reagiert.

Auslöser für die Debatte waren Aufnahmen von ihrem Auftritt bei den Governors Awards am Sonntag in Los Angeles, wo sie in einem rosafarbenen Kleid von Valentino über den roten Teppich gelaufen war. Nachdem sich die Bilder im Netz verbreitet hatten, kursierten rasch Analysen zu ihrem Aussehen.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Auftritt bei den Governors Awards

Besonders ein Beitrag des Magazins "Evie" befeuerte die Diskussionen, woraufhin die 30-Jährige die Thesen direkt im Kommentarbereich aufgriff:

Beobachtungen im Netz: Nutzerinnen und Nutzer mutmaßten über ein schmaler wirkendes Gesicht sowie eine betontere Kieferlinie.

Vermutete Eingriffe: In den Beiträgen wurde über operative Maßnahmen wie das Entfernen von Wangenfett spekuliert.

Natürliche Ursachen: Die Darstellerin stellte klar, dass körperliche Veränderungen schlicht auf den normalen Alterungsprozess zurückzuführen seien.

Florence Pugh bei den Oscars 2023 © FilmMagic

Widerrede gegen angebliche Eingriffe

Unter dem Video fand sie deutliche Worte für die Diskussion: "Leute, ich bin 30 geworden. Ich bin eine Frau. Körper und Gesichter verändern sich." Dass in der Öffentlichkeit oft nicht mehr zwischen natürlicher Reifung und kosmetischen Behandlungen differenziert werde, stufte sie als "verstörend" ein. Mit einer Prise Humor ergänzte sie ihren Kommentar: "Leider bleibt der Welpenflaum nicht für immer."

1 / 0

Kritik an ständiger Bewertung

Mit ihrer Entgegnung kritisierte sie zugleich den anhaltenden Druck, dem Frauen in der Filmindustrie hinsichtlich ihres Erscheinungsbildes ausgesetzt sind – ein Thema, zu dem sie sich bereits in früheren Interviews nachdenklich geäußert hatte.