Deutliche Ansage
"Verstörend": Florence Pugh kontert OP-Gerüchten
Schauspielerin Florence Pugh hat auf Spekulationen über angebliche operative Veränderungen in ihrem Gesicht reagiert.
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Auslöser für die Debatte waren Aufnahmen von ihrem Auftritt bei den Governors Awards am Sonntag in Los Angeles, wo sie in einem rosafarbenen Kleid von Valentino über den roten Teppich gelaufen war. Nachdem sich die Bilder im Netz verbreitet hatten, kursierten rasch Analysen zu ihrem Aussehen.
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Auftritt bei den Governors Awards
Besonders ein Beitrag des Magazins "Evie" befeuerte die Diskussionen, woraufhin die 30-Jährige die Thesen direkt im Kommentarbereich aufgriff:
- Beobachtungen im Netz: Nutzerinnen und Nutzer mutmaßten über ein schmaler wirkendes Gesicht sowie eine betontere Kieferlinie.
- Vermutete Eingriffe: In den Beiträgen wurde über operative Maßnahmen wie das Entfernen von Wangenfett spekuliert.
- Natürliche Ursachen: Die Darstellerin stellte klar, dass körperliche Veränderungen schlicht auf den normalen Alterungsprozess zurückzuführen seien.
Widerrede gegen angebliche Eingriffe
Unter dem Video fand sie deutliche Worte für die Diskussion: "Leute, ich bin 30 geworden. Ich bin eine Frau. Körper und Gesichter verändern sich." Dass in der Öffentlichkeit oft nicht mehr zwischen natürlicher Reifung und kosmetischen Behandlungen differenziert werde, stufte sie als "verstörend" ein. Mit einer Prise Humor ergänzte sie ihren Kommentar: "Leider bleibt der Welpenflaum nicht für immer."
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Kritik an ständiger Bewertung
Mit ihrer Entgegnung kritisierte sie zugleich den anhaltenden Druck, dem Frauen in der Filmindustrie hinsichtlich ihres Erscheinungsbildes ausgesetzt sind – ein Thema, zu dem sie sich bereits in früheren Interviews nachdenklich geäußert hatte.
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