Robert Pattinson ist der neue James Bond. Nach der Bekanntgabe durch die Amazon MGM Studios rückt nun die Frage in den Mittelpunkt, wer dem 40-Jährigen als Gegenspieler gegenübertritt.

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Für das 26. offizielle Bond-Abenteuer stehen nach der Besetzung der Hauptrolle weitere Casting-Entscheidungen an. Als mögliche Kandidaten für die Rolle des Schurken gelten unter anderem Idris Elba (54), der einst selbst als 007-Anwärter gehandelt wurde und in "The Wire" den Gangster Stringer Bell spielte, sowie Oscarpreisträgerin Tilda Swinton (66) als denkbare weibliche Gegenspielerin. Auch Timothée Chalamet (30), bekannt aus Denis Villeneuves "Dune"-Reihe, oder Cillian Murphy (50) werden genannt. Murphy bewies bereits 2005 in "Batman Begins" sein Talent als Bösewicht und kennt Bond-Drehbuchautor Steven Knight (67) durch die langjährige Zusammenarbeit an der Serie "Peaky Blinders".

Cillian Murphy © GC Images

Stars bringen sich selbst ins Spiel

Einige Hollywood-Größen haben ihr Interesse an dem Part sogar öffentlich bekundet. Superstar Brad Pitt (62) erklärte bei der Premiere von "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth" laut "Extra TV" mit Verweis auf Javier Bardem in "Skyfall": "Ich würde das gerne machen." Weiter sagte Pitt: "Mein Kumpel Javier hat das so gut gemacht. Das sind große Fußstapfen, aber ich würde mich der Herausforderung stellen". Marvel-Star Florence Pugh (30) wandte sich laut "People" direkt an Bond-Regisseur Denis Villeneuve (59): "Glückwunsch, dass du deinen Bond gefunden hast. Gibt es irgendwelche weiblichen Bösewichte, die 1,63 Meter groß sind?"

Brad Pitt © FilmMagic

Das sagen die aktuellen Wettquoten

Auch Barry Keoghan (34) betonte laut "Radio Times" bereits vor der Bekanntgabe von Pattinsons Casting, lieber den Gegenspieler als den Agenten selbst verkörpern zu wollen. Beim britischen Buchmacher Ladbrokes liegt Keoghan laut "The Sun" derzeit mit einer Quote von 3/1 vorne, gefolgt von Cillian Murphy (4/1), Bill Skarsgård (5/1), Idris Elba (6/1) und Pattinsons ehemaliger "Twilight"-Kollegin Kristen Stewart (12/1). Auf der US-Plattform Kalshi führt hingegen aktuell Cillian Murphy mit 27 Prozent vor Idris Elba mit 21 Prozent.

Deutscher Schauspieler als weitere Option

Lars Eidinger © Corbis via Getty Images

Neben internationalen Topstars kämen auch deutsche Schauspieler als Bond-Bösewichte infrage. Als besonders interessanter Kandidat gilt dabei Lars Eidinger (50), der im kommenden "Superman"-Film "Man of Tomorrow" den Schurken Brainiac verkörpert und in Hollywood längst kein Unbekannter mehr ist.