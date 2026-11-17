Der neue James-Bond-Darsteller steckt voller Überraschungen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

"Harry Potter", "Twilight", "Batman" und jetzt "James Bond": Der britische Schauspieler Robert Pattinson ist auf dem besten Weg, Hollywoods neue Nummer eins zu werden. Zuletzt war er in Christopher Nolans Blockbuster "Die Odysee" zu sehen - gemeinsam mit Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, Charlize Theron und Lupita Nyong'o.

Größte Ehre

"Mit der Rolle des 007 betraut zu werden, ist die größte Ehre meines Lebens", ist Robert für das Vertrauen, das das Produktionsteam und Regisseur Denis Villeneuve in ihn stecken, unglaublich dankbar. Für ihn wird damit ein Traum wahr. Hand aufs Herz: Welcher (britische) Mime träumt nicht davon, einmal in die Kultrolle zu schlüpfen?

Zurückgezogenes Leben in L.A.

Robert Pattinson und Suki Waterhouse. © Gamma-Rapho via Getty Images

Sein Privatleben hält der 40-Jährige so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus. Mit seiner Lebensgefährtin Suki Waterhouse, der Mutter seiner zweijährigen Tochter, zeigt er sich nur selten in der Öffentlichkeit. Vielleicht hat er da aus seiner "Twilight"-Zeit gelernt: Damals war er mit Co-Star Kristen Stewart liiert. Die Beziehung wurde zum öffentlichen Ereignis, dramatisches Finale inklusive.

In Interviews überspielt er unangenehme Fragen gerne mit Humor. Deswegen ist auch nicht alles, was er sagt, immer für bare Münze zu nehmen. Wir haben zehn Dinge, die du über Robert Pattinson wissen musst:

Baron Münchhausen: Robert ist bekannt dafür, dass er in Interviews gerne absurde Geschichten erfindet. So behauptete er in einer Talkshow, dass er seine Haare seit sechs Wochen nicht gewaschen hat und erzählte, er hätte für seine Rolle als "Batman" überhaupt nicht trainiert. Die dritte Schwester: Der Star wuchs mit zwei älteren Schwestern auf, die ihn gerne als Mädchen verkleideten und ihn "Claudia" nannten. Mit zwölf Jahren hatte er genug von dem Spaß und war schlagartig zu cool. Verpasstes Debüt: Seine erste kleine Rolle ergatterte Pattinson in dem Film "Vanity Fair" mit Reese Witherspoon. Als er das Werk endlich sehen konnte, war die Enttäuschung groß: Sein Auftritt ist dem Schnitt zum Opfer gefallen. Leidenschaftlicher Sammler: Rob hat ein Faible für extravagante Uhren, die man immer wieder an seinen Handgelenken sehen kann. Das begann schon in seiner Schulzeit: Mit 14 Jahren borgte er sich gerne die Uhr seiner Mutter aus, um in der Schule Eindruck zu schinden. Rauswurf: Mit zwölf Jahren flog er von der Schule. Angeblich, weil er Erotikmagazine verkauft hat. So hat es zumindest Ex-Freundin Kristen Stewart erzählt. Dinner mit seiner Stalkerin: Als er 2008 für Dreharbeiten in Spanien war, verfolgte ihn ein weiblicher Fan ständig. Eigenen Angaben zufolge, weil ihm langweilig war, lud er die Frau zum Abendessen ein und jammerte das ganze Dinner hindurch. Danach war es mit ihrem Interesse an ihm vorbei. Sein Idol: Als Teenager hatte Robert Pattinson ein großes Vorbild - Jack Nicholson. Der Film "Einer flog über das Kuckucksnest" hat ihn gewaltig beeindruckt. Fußballfan: Als Brite ist er ein großer Fußballfan und ein begeisterter Anhänger des Premier-League-Clubs Arsenal. Karriere-Neustart: Nach "Twilight" wollte der Schauspieler sich neu positionieren und das Image des Teeniestars ablegen. Das gelang ihm mit dem Independent-Film "Good Time", der ihm große Anerkennung brachte. Batman & Spider-Man: Mit "Spider-Man"-Star Tom Holland, ebenfalls ein Brite, verbindet Pattinson eine enge Freundschaft, die sie auch vor der Kamera pflegen: Sie haben bereits drei Filme zusammen gedreht: "Die versunkene Stadt Z" (2016), "The Devil All the Time" (2020) und "Die Odyssee" (2026).

Neben seinem großen Schauspieltalent zeichnet ihn sein Humor aus. Der wird Robert Pattinson beim Hype um seine neue Rolle als "James Bond" zugutekommen. Er nimmt sich selbst nicht allzu ernst und bleibt stets am Boden.