Der Hollywood-Star feierte am Samstag seinen Geburtstag mit einer hochkarätigen Gästeliste auf einem luxuriösen Anwesen in Beverly Hills. Doch für reichlich Gesprächsstoff in den sozialen Netzwerken sorgte vor allem die bizarre Ankunft eines Partybusses voller leicht bekleideter junger Frauen.

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Während sich auf DiCaprios privatem Anwesen zu seinem 52. Geburtstag die Crème de la Crème der internationalen Unterhaltungsbranche die Klinke in die Hand gab, fingen Paparazzi vor den Toren des Geländes höchst ungewöhnliche Szenen ein. Plötzlich fuhr ein weißer Partybus vor, dem rund neun junge Frauen in knappen Hotpants, ultrakurzen Röcken und hohen High Heels entstiegen. Das inszeniert wirkende Eintreffen der Gruppe ging im Internet binnen kürzester Zeit viral.

Viele Beobachter und Medien wie die britische Daily Mail zogen rasch Vergleiche zu legendären Filmszenen, etwa der berüchtigten Busankunft aus dem Kinohit The Social Network oder den exzessiven Feierszenen aus DiCaprios eigenem Welterfolg The Wolf of Wall Street. Die Identität der meisten Begleiterinnen blieb zunächst unklar, jedoch wurde unter den Aussteigenden der US-amerikanische Reality-Star Courtney Boerner aus dem Format Love Island USA identifiziert.

Feste Beziehung mit Model Vittoria Ceretti

Das Schaulaufen der Damen sorgt vor allem deshalb für Spott, weil der Oscar-Preisträger seit jeher mit dem Klischee kämpft, fast ausschließlich deutlich jüngere Frauen zu daten. Dabei gilt DiCaprio seit mittlerweile mehr als drei Jahren als fest vergeben. Seine Partnerin, das renommierte italienische Model Vittoria Ceretti, war laut Berichten der US-Nachrichtenseite Page Six ebenfalls unter den Partygästen. Obwohl sich das Paar nur selten gemeinsam im Rampenlicht zeigt und selbst bei den Oscars im März den roten Teppich getrennt betrat, führen die beiden eine feste Beziehung im Hintergrund.

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Mächtiges Star-Aufgebot und geheime Rap-Show

Abgesehen von der Bus-Szene fand die Geburtstagsfeier streng abgeschirmt von neugierigen Blicken statt. Wer einen Blick auf die Ankunft der Gäste erhaschte, staunte über das enorme Star-Aufgebot. Neben Schauspielgrößen wie Al Pacino, Tobey Maguire, Orlando Bloom und Topmodel Cara Delevingne wurden auch Wirtschaftsgrößen wie Amazon-Gründer Jeff Bezos sowie Kanadas früherer Premierminister Justin Trudeau vor der Villa gesichtet.

Das Star-Foto des Tages 1 / 20 Kate und William auf Indien-Reise. In Mumbai wurden sie mit regionalen Köstlichkeiten begrüßt; William schaut etwas leer, Kate fragt gleich genauer nach. © Getty Images Chris Pratt, Schauspieler und Schwiegersohn von Arnold Schwarzenegger hat bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards (KCAs), gewonnen - eine Runde eingeschleimt werden! © CBS via Getty Images Georgia May Jagger und Jerry Hall - das Tochter-Mama-Duo posiert zusammen bei einer Veranstaltung. © Hara Kaur/Dave Benett/Getty Images for NET-A-PORTER

Hinter den verschlossenen Türen ging es offenbar legendär zur Sache. US-Rapper 50 Cent legte einen umjubelten Überraschungsauftritt hin und heizte der prominenten Meute ein. Nach der Feier fasste der Musiker den Abend auf Instagram begeistert zusammen und schrieb: "Leo Shit was crazy!", was auf Deutsch so viel bedeutet wie: "Leos Party war verrückt!"