Chris Pratt: Fiese Schleimattacke auf Arnie-Schwiegersohn

Bei den diesjährigen Kids' Choice Awards räumten der Kinohit "Spider-Man: Brand New Day" und die Band BTS ab, während Hollywood-Star Chris Pratt die traditionelle Schleimdusche abbekam.

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Der Blockbuster "Spider-Man: Brand New Day" avancierte bei der "Kids Choice Awards"-Gala des US-Senders Nickelodeon zum großen Abräumer.

Neben der Auszeichnung als beliebtester Film gingen auch die Schauspielpreise an Tom Holland, Zendaya sowie Sadie Sink in der Rolle der Antagonistin. Allerdings erschien niemand aus dem Cast persönlich zur Veranstaltung in Los Angeles.

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Abwesende Stars bei Preisverleihung

Ein ähnliches Bild bot sich bei der südkoreanischen Pop-Formation BTS: Die Musiker gewannen drei Trophäen für das Werk "Swim", das Album "Arirang" und als beste Gruppe, blieben der Show jedoch ebenfalls fern. Kollegin Rosé bedankte sich per Videobotschaft für den Sieg als Lieblingskünstlerin, bei dem sie sich gegen Ariana Grande, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter und Taylor Swift durchsetzte. Auch Fußballer Lionel Messi nahm seinen Preis nicht vor Ort entgegen.

Das Star-Foto des Tages 1 / 18 Georgia May Jagger und Jerry Hall - das Tochter-Mama-Duo posiert zusammen bei einer Veranstaltung. © Hara Kaur/Dave Benett/Getty Images for NET-A-PORTER Königin Maxima betrachtet Bilder bei der 'Cooking from the Fridge' - Ausstellung im Bonnefanten Museum in Maastricht. Dabei trägt sie Turban und ein farblich passendes Kleid. © EPA Bei der London-Premiere von "Ebenezer" ging es natürlich schon mal weihnachtlich zu: Johnny Depp ist in der Hauptrolle des grantigen Ebenezers zu sehen, Ex-"Harry-Potter"-Star Rupert Grint ebenfalls in einer großen Rolle. © Grant Buchanan/Dave Benett/WireImage

Traditionelle Schleimduschen auf der Bühne

Für die typischen Show-Highlights sorgte der grüne Glibber, der über mehrere Anwesende herabregnete:

Chris Pratt: Ausgezeichnet mit dem "King of Comedy"-Award, scherzte er über seine Oscar-Chancen, ehe ihn eine Schleimlawine traf.

Live-Acts: Das Dance-Pop-Duo Sofi Tukker sowie Musikerin Ashe in weißer Robe wurden bei ihren Gesangsdarbietungen übergossen.

Sport-Prominenz: Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Alysa Liu nahm ihre Auszeichnung als Lieblingssportlerin entgegen und wurde direkt mit Schleim bedeckt.

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Kult-Event seit vielen Jahrzehnten

Seit 1988 küren die Kids' Choice Awards alljährlich die Favoriten eines jungen Publikums, das online über Kategorien aus Film, Musik, Fernsehen und Sport abstimmt. Das Markenzeichen der Verleihung bleibt die Trophäe in Form eines orangefarbenen Luftschiffs gepaart mit den obligatorischen Schleim-Einlagen.