2 Millionen pro Folge: Gagen-Hammer in Hollywood!

Geldregen in der Traumfabrik: Für ihren Streaming-Hit "The Morning Show" kassieren Jennifer Aniston und Reese Witherspoon unglaubliche zwei Millionen Dollar pro Folge. Weniger Drehtage bei maximalem Gehalt machen den Serien-Deal zum lukrativsten Coup ihrer Karriere.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Trotz allgemeiner Sparmaßnahmen in der US-amerikanischen Unterhaltungsindustrie erzielen die Spitzenstars Hollywoods im Streaming-Bereich weiterhin historische Rekordgagen. Allen voran kassieren Jennifer Aniston und Reese Witherspoon für ihre Rollen in der gefeierten Apple-TV+-Serie "The Morning Show" schwindelerregende Summen.

Spitzengehälter für TV-Produzentinnen

Für die Verkörperung der beiden rivalisierenden Frühstücksfernsehen-Moderatorinnen Alex Levy und Bradley Jackson streichen Aniston und Witherspoon laut Branchenberichten jeweils rund zwei Millionen US-Dollar pro Episode ein. Die Produktion gewährt einen zynischen Blick hinter die Kulissen der amerikanischen TV-Landschaft, in der um Macht, Einfluss und Sendezeit gekämpft wird.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Dass der Tech-Gigant derart tief in die Kassen greift, liegt vor allem an der doppelten Funktion der beiden Publikumsmagneten, die das Prestigeprojekt nicht nur schauspielerisch tragen, sondern längst auch als einflussreiche Produzentinnen hinter den Kulissen mitgestalten.

Kürzere Staffeln und maximaler Ertrag

Der Serienmarkt hat in den vergangenen Jahren eine fundamentale Transformation durchlaufen. Während klassische Fernsehsender ihre Stars früher für langwierige Staffeln mit über zwanzig Episoden verpflichteten, verlangen moderne Streaming-Formate oft nur noch Drehzeiten für sechs bis zehn Folgen.

Gegenüber dem Branchenmagazin "Variety" fasste ein Insider die neue finanzielle Realität zusammen: Jeder Star suche heute nach einer Möglichkeit, eine Serie als Hauptdarsteller zu prägen. Stehe man an oberster Stelle der Besetzungsliste, sei die finanzielle Situation noch nie so lukrativ gewesen wie heute.

Selena Gomez © PPS

Sylvester Stallone und Selena Gomez unter den Top-Verdienern

Witherspoon und Aniston stehen mit ihren Rekordgagen jedoch nicht alleine an der Spitze. Auch Action-Ikone Sylvester Stallone kassiert für seine Hauptrolle in der Paramount-Hitserie "Tulsa King" rund zwei Millionen Dollar pro Folge.

Das Star-Foto des Tages 1 / 18 Georgia May Jagger und Jerry Hall - das Tochter-Mama-Duo posiert zusammen bei einer Veranstaltung. © Hara Kaur/Dave Benett/Getty Images for NET-A-PORTER Königin Maxima betrachtet Bilder bei der 'Cooking from the Fridge' - Ausstellung im Bonnefanten Museum in Maastricht. Dabei trägt sie Turban und ein farblich passendes Kleid. © EPA Bei der London-Premiere von "Ebenezer" ging es natürlich schon mal weihnachtlich zu: Johnny Depp ist in der Hauptrolle des grantigen Ebenezers zu sehen, Ex-"Harry-Potter"-Star Rupert Grint ebenfalls in einer großen Rolle. © Grant Buchanan/Dave Benett/WireImage

Das Trio aus Selena Gomez, Steve Martin und Martin Short verdient mit der Erfolgskomödie "Only Murders in the Building" jeweils weit über eine Million Dollar je Episode, während Jennifer Garner für "The Five-Star Weekend" ebenfalls die Millionengrenze knackte. Auch Nicole Kidman beweist mit fortlaufenden Serienengagements, dass Hollywoods A-Liga im goldenen Zeitalter des Streamings ungebrochene Marktmacht besitzt.